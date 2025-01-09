Mehmet Şimşek Duyurdu: Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Konut Kredisi Geliyor
Ev Sahibi olmak isteyenlere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten güzel haber geldi. “Dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk defa ev alacakların konuta erişimi, bu dönemin en önemli önceliklerinden biri” diyen Şimşek yeni konut kredisi için ilk sinyali verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Bu haber, yüksek faiz oranları ve nakit sıkıntısı nedeniyle ev hayallerinden vazgeçen vatandaşlara umut oldu.
MÜSİAD tarafından düzenlenen “2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri” programında konuşan Bakan Şimşek, konut satışlarını artırmayı hedefleyen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik destek programının detaylarının yakında paylaşılacağını belirten Şimşek, “Dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk defa ev alacakların konuta erişimi, bu dönemin en önemli önceliklerinden biri” ifadelerini kullandı.
YENİ KONUT KREDİSİ 2025
Kampanyanın nasıl işleyeceği ve hangi koşulları içereceği ise kamuoyu tarafından merak edilirken, sosyal medyada yeni bir konut kredisi hazırlandığına ilişkin bilgiler ortaya atıldı.
Yeni konut kredisi iddiasına göre ödeme tutarları şu şekilde olacak:
120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen birisi;
%1,5 oranla
Taksit: 18.000 TL
Toplam ödeme: 2.1 milyon TL
%1,26 oranla
Taksit: 16.200 TL
Toplam ödeme: 1.9 milyon TL
%0,99 oranla
Taksit: 14.000 TL
Toplam ödeme: 1.7 milyon TL