Mehmet Şimşek Duyurdu: Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Konut Kredisi Geliyor

MÜSİAD tarafından düzenlenen “2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri” programında konuşan Bakan Şimşek, konut satışlarını artırmayı hedefleyen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik destek programının detaylarının yakında paylaşılacağını belirten Şimşek, “Dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk defa ev alacakların konuta erişimi, bu dönemin en önemli önceliklerinden biri” ifadelerini kullandı.