Mehmet Şimşek Duyurdu: Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Konut Kredisi Geliyor

Ev Sahibi olmak isteyenlere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten güzel haber geldi. “Dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk defa ev alacakların konuta erişimi, bu dönemin en önemli önceliklerinden biri” diyen Şimşek yeni konut kredisi için ilk sinyali verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Mehmet Şimşek Emlak Konut Konut kredisi
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Mehmet Şimşek Duyurdu: Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Konut Kredisi Geliyor - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Bu haber, yüksek faiz oranları ve nakit sıkıntısı nedeniyle ev hayallerinden vazgeçen vatandaşlara umut oldu.

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Mehmet Şimşek Duyurdu: Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Konut Kredisi Geliyor - Resim: 2

MÜSİAD tarafından düzenlenen “2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri” programında konuşan Bakan Şimşek, konut satışlarını artırmayı hedefleyen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik destek programının detaylarının yakında paylaşılacağını belirten Şimşek, “Dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk defa ev alacakların konuta erişimi, bu dönemin en önemli önceliklerinden biri” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Şimşek Duyurdu: Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Konut Kredisi Geliyor - Resim: 3

YENİ KONUT KREDİSİ 2025

Kampanyanın nasıl işleyeceği ve hangi koşulları içereceği ise kamuoyu tarafından merak edilirken, sosyal medyada yeni bir konut kredisi hazırlandığına ilişkin bilgiler ortaya atıldı.

Yeni konut kredisi iddiasına göre ödeme tutarları şu şekilde olacak:

120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen birisi;

%1,5 oranla

Taksit: 18.000 TL

Toplam ödeme: 2.1 milyon TL

%1,26 oranla

Taksit: 16.200 TL

Toplam ödeme: 1.9 milyon TL

%0,99 oranla

Taksit: 14.000 TL

Toplam ödeme: 1.7 milyon TL

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