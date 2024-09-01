Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: Son 1 Ay Kaldı, Bunu Yapmayan Fena Yandı

Bakan Şimşek, vergi dairelerine 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklanacağını belirtti. Bu adımın, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergide adalet sağlama çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.