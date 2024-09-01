Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: Son 1 Ay Kaldı, Bunu Yapmayan Fena Yandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir adım geldi. Eylül ayı sonuna kadar bunu yapmayan yandı. İsimleri tek tek açıklanacak. İşte bütün ayrıntılar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletini sağlamak amacıyla önemli bir açıklamada bulundu. Şimşek, Eylül ayı sonuna kadar vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Bakan Şimşek, vergi dairelerine 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklanacağını belirtti. Bu adımın, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergide adalet sağlama çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.
Şimşek, vergi borcu olan mükelleflerin isimlerinin iki aşamada yayımlanacağını açıkladı. İlk liste, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, ikinci liste ise 1-15 Kasım 2024 tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.
Borçlu liste, 31 Aralık 2023 itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalara sahip mükelleflerin isimlerini içerecek. Vergi inceleme ve karar listesi ise, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşmiş vergi ve cezalara sahip mükellefleri kapsayacak.
Bakan Şimşek, "vergi yüzsüzü" olarak bilinen listelerde yer almamak isteyen mükelleflere Eylül sonuna kadar süre tanındığını belirtti. Bu süre içinde borçların ödenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kahramanmaraş'taki depremlerden etkilenen bölgelerdeki mükelleflerin, deprem tarihi itibarıyla kesinleşmiş veya vadesi geçmiş vergi borçlarının açıklanmayacağını duyurdu.