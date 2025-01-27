Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak

Emekli maaşlarına yapılan zamda hayal kırıklığına uğrayan emeklilere güzel haber geldi. Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, emekli maaşlarına ek 10 bin TL pazar desteği verilecek.

Kaynak: ANKA

Beyoğlu Emekli maaşı
Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak - Resim: 1

SSK, Bağ-Kur emekliye zam oranı yüzde 15,75, en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 lira olarak belirlendi. Artan enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle milyonlarca emekli geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Ay sonunu zor getiren emeklileri bir nebze de olsa rahatlatacak haber geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, seçim vaadini yerine getirerek ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara 10 bin TL tutarında pazar desteği kararı aldı.

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Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak - Resim: 2

KARAR MECLİS'TE ONAYLANDI

Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu destek, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

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Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak - Resim: 3

YENİ PAZAR DESTEĞİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Başkan Güney, yaptığı açıklamada, “Beyoğlu’nda yaşayan emekli vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarını hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına kısa süreden önemli çalışmalar yürüttük. Bildiğiniz gibi Beyoğlu’nda ilk kez açtığımız Emekli Evi de bunlardan bir tanesi. Şimdi de seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için Pazar Desteğini başlatıyoruz" dedi.

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Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak - Resim: 4

Beyoğlu Belediyesi, sadece bu destekle sınırlı kalmayarak, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik farklı projeler de hayata geçirdiğini belirtti. Daha önce açılan Emekli Evi gibi, yeni projelerle de emeklilerin sosyal hayatlarına katkı sağlanacak.

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