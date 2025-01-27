Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak

SSK, Bağ-Kur emekliye zam oranı yüzde 15,75, en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 lira olarak belirlendi. Artan enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle milyonlarca emekli geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Ay sonunu zor getiren emeklileri bir nebze de olsa rahatlatacak haber geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, seçim vaadini yerine getirerek ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara 10 bin TL tutarında pazar desteği kararı aldı.