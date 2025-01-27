Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak
Emekli maaşlarına yapılan zamda hayal kırıklığına uğrayan emeklilere güzel haber geldi. Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, emekli maaşlarına ek 10 bin TL pazar desteği verilecek.
Kaynak: ANKA
SSK, Bağ-Kur emekliye zam oranı yüzde 15,75, en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 lira olarak belirlendi. Artan enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle milyonlarca emekli geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Ay sonunu zor getiren emeklileri bir nebze de olsa rahatlatacak haber geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, seçim vaadini yerine getirerek ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara 10 bin TL tutarında pazar desteği kararı aldı.
KARAR MECLİS'TE ONAYLANDI
Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu destek, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.
YENİ PAZAR DESTEĞİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
Başkan Güney, yaptığı açıklamada, “Beyoğlu’nda yaşayan emekli vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarını hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına kısa süreden önemli çalışmalar yürüttük. Bildiğiniz gibi Beyoğlu’nda ilk kez açtığımız Emekli Evi de bunlardan bir tanesi. Şimdi de seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için Pazar Desteğini başlatıyoruz" dedi.
Beyoğlu Belediyesi, sadece bu destekle sınırlı kalmayarak, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik farklı projeler de hayata geçirdiğini belirtti. Daha önce açılan Emekli Evi gibi, yeni projelerle de emeklilerin sosyal hayatlarına katkı sağlanacak.