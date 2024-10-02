Masadaki Zam Hesabı Netleşti: SSK ve Bağkur Emeklisi Bu Maaşı Alacak
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2025’te yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Özellikle Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, emeklilerin maaşlarına yapılacak 3 aylık zam oranı da kesinleşmiş olacak. Peki, Ocak 2025’te emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklenen zam oranları ve detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşlarına yapılacak zam, enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan %24.73’lük zammın ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025 zammını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayında %3.23, Ağustos ayında ise %2.47 olarak açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte, emeklilerin 2 aylık zam oranı %5.78 oldu. Ancak, gözler Eylül ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte, emekli zammı için kesinleşen 3 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN TAHMİNLER NELER?
Son dönemde yapılan Orta Vadeli Program (OVP) açıklamaları ve Merkez Bankası’nın piyasa katılımcı anketi, emeklilerin Ocak 2025’te alacakları zam oranları hakkında bazı tahminleri beraberinde getirdi. OVP’de 2024 yılı yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranı %13.44 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası’nın Eylül ayı piyasa katılımcı anketine göre, Eylül ayında enflasyonun %2.22 olması bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %43.14 olarak açıklandı. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %14.76 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN LİRA OLABİLİR
Sosyal Güvenlik uzmanları, Ocak 2025’te yapılacak zam oranının %14-15 bandında olacağını öngörüyor. Ancak bu oranların üzerine çıkılması beklenmiyor. En düşük emekli maaşı için de tahminler yapıldı. Uzmanlara göre, Ocak 2025’te en düşük emekli maaşı 15.000 TL’ye çıkarılabilir. Yine de kesin rakamlar, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak 2025’te belli olacak. En düşük emekli maaşı zammı konusunda ise son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.
EMEKLİLER İÇİN KRİTİK TARİH 3 OCAK
Ocak ayında yapılacak zamlar, emeklilerin maaşlarını belirlemede önemli rol oynayacak. Özellikle enflasyon verilerine göre yapılacak zam oranlarının açıklanacağı 3 Ocak 2025 tarihi, milyonlarca emekli için büyük önem taşıyor. Hem zam oranları hem de en düşük emekli maaşı rakamları bu tarihte netlik kazanacak.