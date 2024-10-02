Masadaki Zam Hesabı Netleşti: SSK ve Bağkur Emeklisi Bu Maaşı Alacak

EMEKLİ ZAMMI İÇİN TAHMİNLER NELER?

Son dönemde yapılan Orta Vadeli Program (OVP) açıklamaları ve Merkez Bankası’nın piyasa katılımcı anketi, emeklilerin Ocak 2025’te alacakları zam oranları hakkında bazı tahminleri beraberinde getirdi. OVP’de 2024 yılı yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranı %13.44 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası’nın Eylül ayı piyasa katılımcı anketine göre, Eylül ayında enflasyonun %2.22 olması bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %43.14 olarak açıklandı. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %14.76 olacak.