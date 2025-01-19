Masabaşı İşini Bu Yüzden Bıraktı: Yılın 365 Günü Serada Hasat Ediyor! Kilosunu 150 Liradan Satıyor
Türkiye’nin patates üretiminde lider şehri olan Niğde, farklı tarım ürünleriyle de dikkat çekiyor. 62 yaşındaki Rıfat Erdoğan, serada 365 gün topraksız tarım yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1000 rakımlı Gümüşler beldesinde yaşayan 62 yaşındaki Rıfat Erdoğan, muhasebecilik kariyerini bırakarak eşiyle birlikte çiftçiliğe yöneldi. Erdoğan, topraksız tarım yöntemiyle yılın 12 ayı çilek üretimi yapıyor.
MUHASEBECİLİĞİ BIRAKTI, ÇİFTÇİLİĞE YÖNELDİ
2006 yılında bir arkadaşının önerisiyle muhasebecilik mesleğini bırakan Rıfat Erdoğan, eşinin desteğiyle çiftçiliğe adım attı. İlk olarak 500 metrekarelik bir serada çilek üretimine başlayan Erdoğan, zamanla bu alanı 1,5 dönüme çıkardı. Herhangi bir destek veya hibe programına katılmadan tamamen kendi imkânlarıyla üretime başlayan çiftçi, teknolojiyi yakından takip ederek topraksız tarım yöntemine geçti.
'HERKES MUTLU OLDUĞU İŞİ YAPSIN'
Yıl boyunca çilek hasadı yaptıklarını belirten Erdoğan, yaptığı işten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Erdoğan, “Eşimle en büyük hayalimiz çilek üretmekti, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle de hayallerimizi gerçekleştirdik. Bu iş yıllardır geçim kaynağımız oldu. Serada ürettiğimiz çileklerimiz, aroması ve tazeliğiyle dikkat çekiyor. Mevsim şartlarına rağmen kaliteli ürünler elde ediyoruz. Zor şartlara rağmen emeğimin karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Herkese de mutlu oldukları işi yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.
150 LİRADAN SATILIYOR
Çileklerin kilosunu 150 TL’den satışa sunduklarını belirten Erdoğan, doğal üretim sürecine dikkat çekti. “Ürünlerimiz 150 liradan alıcı buluyor. Bu işi, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Hormonsuz üretilen çileklerimizin kokusu ve tadı çok güzel. Bu nedenle çileklerimiz yoğun talep görüyor” diye konuştu.