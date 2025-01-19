Masabaşı İşini Bu Yüzden Bıraktı: Yılın 365 Günü Serada Hasat Ediyor! Kilosunu 150 Liradan Satıyor

'HERKES MUTLU OLDUĞU İŞİ YAPSIN'

Yıl boyunca çilek hasadı yaptıklarını belirten Erdoğan, yaptığı işten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Erdoğan, “Eşimle en büyük hayalimiz çilek üretmekti, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle de hayallerimizi gerçekleştirdik. Bu iş yıllardır geçim kaynağımız oldu. Serada ürettiğimiz çileklerimiz, aroması ve tazeliğiyle dikkat çekiyor. Mevsim şartlarına rağmen kaliteli ürünler elde ediyoruz. Zor şartlara rağmen emeğimin karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Herkese de mutlu oldukları işi yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.