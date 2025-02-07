Martı TAG'ın Sahibi Taksi Sahibi Oldu: Günlük Kazanç Şaşırttı

GÜNLÜK KAZANÇ DUDAK UÇUKLATTI

Öktem, taksicilerin günlük kazançlarına ilişkin verileri paylaşarak dikkat çekti. "Taksiciler günde ortalama 30 yolculuk yapıyorlar. Bir yolculukta ortalama 350 TL alıyorlar. Yani böyle bir aracın günlük cirosu 10 bin TL civarı" açıklamasıyla, taksicilik sektöründeki karlılığın altını çizdi. Bu rakamlar, sektördeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

YOLCULAR ÇOĞUNLUKLA SOKAKTAN TAKSİ ÇEVİRİYOR

Taksi kullanıcılarının alışkanlıkları hakkında bilgi veren Öktem, telefon uygulamaları ile yapılan yolculukların beklenenden az olduğunu belirtti. "Bu yolculukların sadece %25’i yani günde 7-8 tane yolculuk telefon aplikasyonları üzerinden gerçekleşiyor. Yolcuların geri kalanı yoldan el edip çeviren yolculardan geliyor. İBB TÜİM’de yayınlanan bir raporda da bu geçiyor: Yolculukların %73’ü sokaktan geliyor" diyerek, taksi çağırma uygulamalarının sektördeki gerçek payını ortaya koydu.