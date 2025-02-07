Martı TAG'ın Sahibi Taksi Sahibi Oldu: Günlük Kazanç Şaşırttı
Martı TAG ile taksiciler arasındaki rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde, şirketin kurucusu Oğuz Alper Öktem'den beklenmedik bir adım geldi. Taksicilik sektörünü daha iyi anlamak adına bir taksi satın alan Öktem, deneyimlerini ve çarpıcı gelir verilerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Taksi sektöründeki gelişmeleri bizzat incelemek isteyen Öktem, 6 milyon TL'lik bir yatırımla taksi satın aldığını açıkladı. "Bu taksici davalarına taraf olabilmek için şirkete bir sarı taksi satın almıştık. Bir aydır bu işin içindeyiz. Bu işin ekonomisini tamamen öğrendik. Gelin size bir taksi kaç para kazanır anlatayım" diyerek, taksiciliğin ekonomik boyutuna ışık tuttu.
GÜNLÜK KAZANÇ DUDAK UÇUKLATTI
Öktem, taksicilerin günlük kazançlarına ilişkin verileri paylaşarak dikkat çekti. "Taksiciler günde ortalama 30 yolculuk yapıyorlar. Bir yolculukta ortalama 350 TL alıyorlar. Yani böyle bir aracın günlük cirosu 10 bin TL civarı" açıklamasıyla, taksicilik sektöründeki karlılığın altını çizdi. Bu rakamlar, sektördeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
YOLCULAR ÇOĞUNLUKLA SOKAKTAN TAKSİ ÇEVİRİYOR
Taksi kullanıcılarının alışkanlıkları hakkında bilgi veren Öktem, telefon uygulamaları ile yapılan yolculukların beklenenden az olduğunu belirtti. "Bu yolculukların sadece %25’i yani günde 7-8 tane yolculuk telefon aplikasyonları üzerinden gerçekleşiyor. Yolcuların geri kalanı yoldan el edip çeviren yolculardan geliyor. İBB TÜİM’de yayınlanan bir raporda da bu geçiyor: Yolculukların %73’ü sokaktan geliyor" diyerek, taksi çağırma uygulamalarının sektördeki gerçek payını ortaya koydu.
MARTI TAG'IN TEHDİT ALGISINA YANIT
Martı TAG'ın taksicilere tehdit olarak görülmesi hakkında konuşan Öktem, sistemin taksicilerin kazancına zarar vermediğini öne sürdü. "Esas talep sokaktaki yolcuda. Bu araç uygulamalardan günde 2.000-2.500 TL topluyor. Martı TAG’dan korkacak bir şeyiniz yok, taksi sahipleri olarak" diyerek, taksicilerin endişelerinin yersiz olduğunu belirtti.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ
Taksi şoförlerine müşteri memnuniyetini artırma konusunda önerilerde bulunan Öktem, küçük ama etkili hizmet detaylarının önemini vurguladı. "Arabamızda tabii ki de şeker var, ikramlık. Bir de kolonyamız hiçbir zaman eksik olmuyor. Sinyal veriyorum, bunu taksicilerde çok göremezsiniz" ifadeleriyle, hizmet kalitesinin yükseltilmesine dair eleştirilerini paylaştı.