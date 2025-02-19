Mart Gelmeden Bu Sebzeyi Gördüğünüz Yere Ekin! Yüzde 100 Hasat Edeceksiniz
Tatlı biber yetiştiriciliğinde başarılı bir hasat elde etmek için doğru ekim zamanını seçmek büyük önem taşır. Tatlı biberin ekim sürecini doğru zamanda yaparsanız yüzde 100 hasat edebilirsiniz. İşte tatlı biber tohumlarını ekmek için en uygun tarihler…
Kaynak: Haber Merkezi
Tatlı biber, fide yöntemiyle yetiştirilen bir sebzedir ve ekim sürecine başlamadan önce ay takvimi ve iklim koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlar, tohum ekimi için belirli günlerin daha avantajlı olduğunu söylüyor.
TATLI BİBER İÇİN EN UYGUN EKİM ZAMANI NEDİR?
En uygun ekim tarihleri:
19-21 Şubat
13-16 Mart
18-19 Mart
22-24 Mart
Ancak bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre ekim tarihleri değişiklik gösterebilir. Genel olarak:
Erken büyüyen biber çeşitleri için genel olarak Şubat-Mart ayları önerilirken; geç olgunlaşan biberler için ise Mart-Nisan ayları öneriliyor.
BOL VE VERİMLİ BİR BİBER HASADI İÇİN İPUÇLARI
Toprak Seçimi: Hafif ve organik madde açısından zengin toprak kullanın.
Sulama: Nem dengesini koruyarak düzenli sulama yapın.
Güneş Işığı: Biberler için bol güneş alan bir alan tercih edin.
Gübreleme: Bitkilerinizi doğal gübrelerle besleyerek büyümesini destekleyin.