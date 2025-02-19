Mart Gelmeden Bu Sebzeyi Gördüğünüz Yere Ekin! Yüzde 100 Hasat Edeceksiniz

TATLI BİBER İÇİN EN UYGUN EKİM ZAMANI NEDİR?

En uygun ekim tarihleri:

19-21 Şubat

13-16 Mart

18-19 Mart

22-24 Mart

Ancak bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre ekim tarihleri değişiklik gösterebilir. Genel olarak:

Erken büyüyen biber çeşitleri için genel olarak Şubat-Mart ayları önerilirken; geç olgunlaşan biberler için ise Mart-Nisan ayları öneriliyor.