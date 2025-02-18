Marketteki Tavukların İçinden Çıkanlar Şoke Etti: Tüm Satışları Durduruldu
Almanya’daki ünlü süpermarket zinciri Rewe, dondurulmuş tavuk şinitzel ürününde tehlikeli plastik parçalar tespit edilmesi üzerine acil toplatma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Rewe, dondurulmuş tavuk şinitzel ürününde plastik parçalar tespit edilmesi üzerine acil toplatma kararı aldı. Market raflarında satılan ürünün insan sağlığı için risk oluşturabileceği belirtilirken, tüketicilere bu ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve iade etmeleri çağrısı yapıldı.
İÇİNDE PLASTİK PARÇALAR TESPİT EDİLDİ
Şirket tarafından yapılan açıklamada, “ja! Hähnchen Mini Schnitzel” isimli dondurulmuş tavuk şinitzelin içinde sert ve keskin plastik yabancı maddeler bulunduğu belirtildi. Bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edilirken, ürünlerin tek tek raflardan kaldırıldığı duyuruldu.
ÜRÜNLER RAFLARDAN TOPLATILIYOR
Uzmanlar, şinitzel içinde bulunan sert plastik parçalarının sindirim sistemine zarar verebileceğini belirtti. Ayrıca, bu tür yabancı maddelerin yemek borusunu delerek hayati tehlike oluşturabilecek enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Rewe, ürünü satın almış olan tüketicilere hemen mağazalara geri götürmeleri çağrısı yaptı. Şirket, geri çağırma işleminin bir önlem niteliğinde olduğunu, ancak ürünün kesinlikle tüketime uygun olmadığını belirtti.