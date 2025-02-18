Marketteki Tavukların İçinden Çıkanlar Şoke Etti: Tüm Satışları Durduruldu

ÜRÜNLER RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Uzmanlar, şinitzel içinde bulunan sert plastik parçalarının sindirim sistemine zarar verebileceğini belirtti. Ayrıca, bu tür yabancı maddelerin yemek borusunu delerek hayati tehlike oluşturabilecek enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Rewe, ürünü satın almış olan tüketicilere hemen mağazalara geri götürmeleri çağrısı yaptı. Şirket, geri çağırma işleminin bir önlem niteliğinde olduğunu, ancak ürünün kesinlikle tüketime uygun olmadığını belirtti.