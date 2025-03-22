Markette Satılan Üründe Gizli Tehlike Ortaya Çıktı! Satışlar Durdu, Ürün Raflardan Apar Topar Kaldırıldı
İngiltere'de satılan ve birçok tüketicinin tercih ettiği sebzeli lazanya ürünleri, içeriğinde tespit edilen sert plastik parçaları nedeniyle marketlerden apar topar kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de satılan ve birçok tüketicinin tercih ettiği sebzeli lazanya ürünleri, içeriğinde tespit edilen sert plastik parçaları nedeniyle geri çağrıldı. Gıda güvenliği açısından ciddi risk taşıyan bu gelişme sonrası tüketicilere, ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve derhal iade etmeleri yönünde çağrı yapıldı.
Daily Express’in aktardığına göre, Iceland markasına ait 400 gramlık sebzeli lazanyaların 23 Temmuz 2026 ve 30 Temmuz 2026 son kullanma tarihli partileri bu uyarı kapsamında geri toplatılıyor.
BÜTÜN ÜRÜNLER GERİ ÇAĞIRILDI
Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada, ilgili ürünlerin içeriğinde sert plastik parçalar bulunabileceği ve bu durumun tüketim açısından risk teşkil ettiği ifade edildi. Ajans, sadece belirlenen tarihlerdeki ürünlerin geri çağrıldığını vurgularken, bu paketleri satın alanlara ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve en yakın mağazaya iade etmeleri çağrısında bulundu. Ürün iadesi için fiş ibrazı zorunlu değil.
Hazır gıdalarda kullanılan bazı plastik türlerinin, özellikle ısıtıldığında yiyecekleri kirletme riski taşıdığı ve küçük çocuklar için boğulma gibi ciddi tehlikelere yol açabileceği belirtiliyor. Söz konusu geri çağırma, daha önce Waitrose marketlerinde satılan ve son kullanma tarihiyle ilgili sorun tespit edilen deniz ürünleri çubuklarına yönelik uyarının ardından geldi.