Markette Satılan Üründe Gizli Tehlike Ortaya Çıktı! Satışlar Durdu, Ürün Raflardan Apar Topar Kaldırıldı

BÜTÜN ÜRÜNLER GERİ ÇAĞIRILDI

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada, ilgili ürünlerin içeriğinde sert plastik parçalar bulunabileceği ve bu durumun tüketim açısından risk teşkil ettiği ifade edildi. Ajans, sadece belirlenen tarihlerdeki ürünlerin geri çağrıldığını vurgularken, bu paketleri satın alanlara ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve en yakın mağazaya iade etmeleri çağrısında bulundu. Ürün iadesi için fiş ibrazı zorunlu değil.