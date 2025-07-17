Markette O Ürünün Satışına Kısıtlama Geldi: Vatandaş Duyanca Stoklamaya Başladı

KÜRESEL ISINMA ETKİLİ OLUYOR

Uzmanlara göre ayçiçeği üretimindeki düşüş, sadece Türkiye’nin değil, dünya genelinin karşı karşıya olduğu bir sorun. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle rekoltelerde ciddi gerileme yaşandığını belirten uzmanlar, ayçiçek yağı fiyatlarının artabileceğini ve ihracat yasağının yeniden gündeme gelebileceğini ifade ediyor.