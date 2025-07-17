Markette O Ürünün Satışına Kısıtlama Geldi: Vatandaş Duyanca Stoklamaya Başladı
Ankara’daki marketlerde kişi başına 2 litreyle sınırlandırılan ayçiçek yağı satışı, tedarik endişelerini artırdı. Tüm Türkiye'ye yayılmasından korkulan uygulama, vatandaşları marketlere yönlendirdi.
Kaynak: Sözcü
Ayçiçek yağıyla ilgili yeni bir tedarik sıkıntısının kapıda olduğuna dair iddialar, vatandaşları yeniden market raflarına yöneltti. Ankara’daki bazı marketlerde ayçiçek yağı satışına sınır getirilirken, kısıtlamanın tüm Türkiye'ye yayılabileceği endişesi arttı. Yaşanabilecek olası bir arz daralmasına karşı harekete geçen tüketiciler, stok yapabilmek için marketlere akın etti.
KİŞİ BAŞINA EN FAZLA 2 LİTRE ALINABİLECEK
Başkentte birçok market, ayçiçek yağı satışını kişi başına 2 litre ile sınırlandırdı. Yetkililer, bu kararın tedarikte yaşanan zorluklar nedeniyle alındığını ifade ederken, özellikle kış aylarında bu sorunun büyüyerek Türkiye genelinde benzer uygulamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Kısıtlama kararını duyan vatandaşlar ise fiyat artışı korkusuyla marketlere koştu.
KÜRESEL ISINMA ETKİLİ OLUYOR
Uzmanlara göre ayçiçeği üretimindeki düşüş, sadece Türkiye’nin değil, dünya genelinin karşı karşıya olduğu bir sorun. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle rekoltelerde ciddi gerileme yaşandığını belirten uzmanlar, ayçiçek yağı fiyatlarının artabileceğini ve ihracat yasağının yeniden gündeme gelebileceğini ifade ediyor.