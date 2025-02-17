Marketlerden Sonra Restoranlar da Mercek Altında: Fiyatlar Tek Bir Sitede Toplanacak

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

CNN Türk'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, restorandaki fiyatların da tek bir platformda toplanacağını belirterek detayları ilk kez açıkladı.

Kacır, "Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Bir restorana gidince ancak kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olacak. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız" dedi.