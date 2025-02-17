Marketlerden Sonra Restoranlar da Mercek Altında: Fiyatlar Tek Bir Sitede Toplanacak
Market fiyatlarını tek çatı altında toplayan sistemin ardından, restoran fiyatları için de benzer bir uygulamanın ilk sinyali verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, restoranlarda yemek fiyatlarının online olarak karşılaştırılacağı bir platformun gündemde olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen "marketfiyati.org.tr" platformu, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 7 zincir marketteki 50 bine yakın ürün fiyat karşılaştırmasının gerçekleştiği sistem, ilk üç gün içinde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçi tarafından kaydedildi.
Bu sistem sayesinde aynı ürünlerde görülen büyük fiyat farklılıkları, tüketicilerin daha uygun yerde alışveriş yapmasını sağladı. Şimdi ise benzer bir sistem restoranlar için geliyor.
RESTORAN FİYATLARI TEK BİR SİTEDE TOPLANACAK
Marketlerden sonra restoranlar da mercek altına alındı. Restoranlardaki fiyatlar da artık marketler gibi tek bir site içinde toplanacak. Bu sistem sayesinde vatandaşlar restoranların yemek fiyatlarını internet üzerinden önceden karşılaştırabilecek ve bütçelerine uygun seçenekleri önceden değerlendirilebilecek.
RESTORANLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
CNN Türk'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, restorandaki fiyatların da tek bir platformda toplanacağını belirterek detayları ilk kez açıkladı.
Kacır, "Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Bir restorana gidince ancak kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olacak. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız" dedi.