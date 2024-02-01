Marketlerde yeni dönem: O etiketlere yasak geliyor! Sıkı denetim başlıyor

Market etiketlerinde görmeye alıştığımız bazı ibarelere yasak geliyor. Bakanlık özellikle tereyağı etiketleri için sıkı bir denetim başlatmaya hazırlanıyor.

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Marketlerde yeni dönem: O etiketlere yasak geliyor! Sıkı denetim başlıyor - Resim: 1

Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketlere savaş açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlatırken, içinde bir gram bile tereyağı olmayan ancak üzerinde tereyağı görseli olan margarinlere yasak geliyor.

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Marketlerde yeni dönem: O etiketlere yasak geliyor! Sıkı denetim başlıyor - Resim: 2

O İBARELER ARTIK ETİKETLERDE OLMAYACAK

Özellikle de marketlerdeki raflarda yer alan 'Tereyağı tadında, tereyağı lezzet, tereyağı keyfi' gibi ibarelere artık izin verilmeyecek. Show Haber'de yer alan habere göre; gelen şikayetler değerlendirildi, Bakanlık ambalajları mercek altına aldı.

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Marketlerde yeni dönem: O etiketlere yasak geliyor! Sıkı denetim başlıyor - Resim: 3

"174 GIDA HATTI'NA BİLDİRİN" ÇAĞRISI

Kafa karıştıran ambalajların yasaklanacağı belirtilirken, tüketicilerin şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri istendi.

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Marketlerde yeni dönem: O etiketlere yasak geliyor! Sıkı denetim başlıyor - Resim: 4

SAHTE BALA DA DENETİM GELİYOR

Bakanlık, balın içerisine dışarıdan bir madde eklenip eklenmediğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

LİMON SOSU ARTIK YASAK!

Limon sosunun da artık satışının yapılması yasak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Limon suyu izlenimi veren soslar, bundan böyle piyasaya sürülemeyecek.

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Marketlerde yeni dönem: O etiketlere yasak geliyor! Sıkı denetim başlıyor - Resim: 5

Vatandaşlar ise alınan karadan memnun olduklarını dile getirirken, denetim çağrısında bulundu.

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