Marketlerde yeni dönem: O etiketlere yasak geliyor! Sıkı denetim başlıyor

SAHTE BALA DA DENETİM GELİYOR

Bakanlık, balın içerisine dışarıdan bir madde eklenip eklenmediğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

LİMON SOSU ARTIK YASAK!

Limon sosunun da artık satışının yapılması yasak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Limon suyu izlenimi veren soslar, bundan böyle piyasaya sürülemeyecek.