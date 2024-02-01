Marketlerde yeni dönem: O etiketlere yasak geliyor! Sıkı denetim başlıyor
Market etiketlerinde görmeye alıştığımız bazı ibarelere yasak geliyor. Bakanlık özellikle tereyağı etiketleri için sıkı bir denetim başlatmaya hazırlanıyor.
Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketlere savaş açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlatırken, içinde bir gram bile tereyağı olmayan ancak üzerinde tereyağı görseli olan margarinlere yasak geliyor.
O İBARELER ARTIK ETİKETLERDE OLMAYACAK
Özellikle de marketlerdeki raflarda yer alan 'Tereyağı tadında, tereyağı lezzet, tereyağı keyfi' gibi ibarelere artık izin verilmeyecek. Show Haber'de yer alan habere göre; gelen şikayetler değerlendirildi, Bakanlık ambalajları mercek altına aldı.
"174 GIDA HATTI'NA BİLDİRİN" ÇAĞRISI
Kafa karıştıran ambalajların yasaklanacağı belirtilirken, tüketicilerin şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri istendi.
SAHTE BALA DA DENETİM GELİYOR
Bakanlık, balın içerisine dışarıdan bir madde eklenip eklenmediğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
LİMON SOSU ARTIK YASAK!
Limon sosunun da artık satışının yapılması yasak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Limon suyu izlenimi veren soslar, bundan böyle piyasaya sürülemeyecek.
Vatandaşlar ise alınan karadan memnun olduklarını dile getirirken, denetim çağrısında bulundu.