Marketlerde Tümden Değişecek: Artık Bu Ürünler Raflardan Tamamen Kaldırılacak
Tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor ve iklim krizi, çevre bilinci ile sağlıklı yaşam yönelimi, market raflarını yeniden şekillendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sürdürülebilir ve sağlıklı alternatifler öne çıkarken, bazı geleneksel ürünler ise kaybolmaya hazırlanıyor. İşte önümüzdeki yıllarda marketlerde giderek daha az göreceğimiz 5 ürün:
PLASTİK AMBALAJLI ÜRÜNLER
Plastik kirliliğine karşı sıkı önlemler, geri dönüştürülebilir ve biyobozunur ambalajları ön plana çıkaracak.
ŞEKERLİ İÇECEKLER
Obezite ve diyabet riskine karşı bilinç artarken, doğal ve düşük kalorili içecekler raflarda daha fazla yer bulacak.
GELENEKSEL ET ÜRÜNLERİ
Hayvancılığın karbon ayak izinin yüksek olması, bitki bazlı ve laboratuvar üretimi et alternatiflerini popüler hale getiriyor.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Katkı maddesi içeren ürünlere olan talep azalırken, organik ve taze gıdalar daha çok tercih edilmeye başlanacak.
HAYVANSAL SÜT ÜRÜNLERİ
Bitki bazlı sütler yükselirken, çevresel etkileri nedeniyle geleneksel süt ürünleri giderek yerini alternatiflerine bırakıyor.