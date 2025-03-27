Marketlerde Tümden Değişecek: Artık Bu Ürünler Raflardan Tamamen Kaldırılacak

Tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor ve iklim krizi, çevre bilinci ile sağlıklı yaşam yönelimi, market raflarını yeniden şekillendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Marketlerde Tümden Değişecek: Artık Bu Ürünler Raflardan Tamamen Kaldırılacak - Resim: 1

Sürdürülebilir ve sağlıklı alternatifler öne çıkarken, bazı geleneksel ürünler ise kaybolmaya hazırlanıyor. İşte önümüzdeki yıllarda marketlerde giderek daha az göreceğimiz 5 ürün:

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Marketlerde Tümden Değişecek: Artık Bu Ürünler Raflardan Tamamen Kaldırılacak - Resim: 2

PLASTİK AMBALAJLI ÜRÜNLER

Plastik kirliliğine karşı sıkı önlemler, geri dönüştürülebilir ve biyobozunur ambalajları ön plana çıkaracak.

ŞEKERLİ İÇECEKLER

Obezite ve diyabet riskine karşı bilinç artarken, doğal ve düşük kalorili içecekler raflarda daha fazla yer bulacak.

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Marketlerde Tümden Değişecek: Artık Bu Ürünler Raflardan Tamamen Kaldırılacak - Resim: 3

GELENEKSEL ET ÜRÜNLERİ

Hayvancılığın karbon ayak izinin yüksek olması, bitki bazlı ve laboratuvar üretimi et alternatiflerini popüler hale getiriyor.

İŞLENMİŞ GIDALAR

Katkı maddesi içeren ürünlere olan talep azalırken, organik ve taze gıdalar daha çok tercih edilmeye başlanacak.

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Marketlerde Tümden Değişecek: Artık Bu Ürünler Raflardan Tamamen Kaldırılacak - Resim: 4

HAYVANSAL SÜT ÜRÜNLERİ

Bitki bazlı sütler yükselirken, çevresel etkileri nedeniyle geleneksel süt ürünleri giderek yerini alternatiflerine bırakıyor.

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