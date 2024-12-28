Market Poşetlerine Zam Geldi: 1 Ocak İtibarıyla Geçerli Olacak! Artık Bu Fiyattan Satılacak
2019'dan bu yana 25 kuruşluk sabit fiyatla satılan market poşetlerine 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı yeni yıldan itibaren 86 kuruş oldu. Bakanlığın kararı ile 1 Ocak itibarıyla alışveriş poşeti 50 kuruş olarak uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Market poşetleri, 1 Ocak 2019'da alınan kararla ücretli hale getirilmişti. O tarihten bu yana, 25 kuruş olarak sabitlenen plastik poşet ücretlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararıyla plastik poşetlere uygulanan geri kazanım katılım payı 86 kuruşa yükseltildi. Bakanlığın kararı ile 1 Ocak itibarıyla alışveriş poşeti 50 kuruştan satılacak.
2024 yılında plastik poşetlere uygulanan geri kazanım katılım payı 60 kuruşken, tüketici bu ücretin tamamını ödemek zorunda bırakılmamıştı. Yeni yıldan itibaren ise bu pay yüzde 43,93 oranında artarak 86 kuruşa yükseltildi. Bu artış, plastik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.