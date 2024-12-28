Market Poşetlerine Zam Geldi: 1 Ocak İtibarıyla Geçerli Olacak! Artık Bu Fiyattan Satılacak

Market poşetleri, 1 Ocak 2019'da alınan kararla ücretli hale getirilmişti. O tarihten bu yana, 25 kuruş olarak sabitlenen plastik poşet ücretlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararıyla plastik poşetlere uygulanan geri kazanım katılım payı 86 kuruşa yükseltildi. Bakanlığın kararı ile 1 Ocak itibarıyla alışveriş poşeti 50 kuruştan satılacak.