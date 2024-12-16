Market Poşet Fiyatlarına Dev Zam: 1 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak! Artık Bu Fiyattan Satılacak
İğneden ipliğe gelen zamlara yeni yılla birlikte bir yenisi daha eklenecek. 2019'dan bu yana 25 kuruşluk sabit fiyatla satılan market poşetlerine 1 Ocak 2025 tarihinden sonra yüzde 600 zam geleceği iddia edildi. İşte market poşetlerinin yeni fiyatı...
Market poşetleri, 1 Ocak 2019'da alınan kararla ücretli hale getirilmişti. O tarihten bu yana, plastik poşetler marketlerde ve alışveriş merkezlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği 25 kuruşluk sabit fiyatla satılmaya devam ediyor.
Plastik poşet ücretlendirmesi, tüketim alışkanlıklarında önemli bir değişim yarattı. Özellikle çevre bilincinin artmasıyla birlikte, vatandaşlar poşet kullanımını azaltmaya yönelik adımlar attı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, plastik poşet fiyatlarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
MARKETLER POŞETLERE ZAM İSTİYOR
Marketler, plastik poşet üretiminin maliyetlerinin arttığını ve mevcut ücretin bu maliyetleri karşılamadığını belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre, bir plastik poşetin maliyeti yaklaşık 1,19 TL'ye yükseldi. Bu durum, marketlerin kar marjlarını olumsuz etkilediği gibi, plastik poşet kullanımının da artmasına neden oldu.
POŞETLERİN YENİ FİYATI BELLİ OLDU
Plastik Poşet Komisyonu üyeleri geçtiğimiz haftalarda, bu ücretin 2025 yılı için yeniden değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirmişti. 5 yıldır 25 kuruş olarak uygulanan plastik poşet fiyatının yeni yılda değişip değişmeyeceği toplantıda ele alındı. İddiaya göre sektör temsilcilerinin büyük bir bölümü, plastik poşet ücretine zam yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Toplantıda alınan taleplerin, nihai karar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a iletildiği belirtildi. Böylelikle plastik market poşetlerinin fiyatı ile ilgili son rakam belli oldu. İddiaya göre, plastik market poşetlerinin yeni fiyatı 1,5 TL civarında olacak.
Bakanlık, plastik poşet fiyatlarının güncellenmesi için çalışmalarını bitirdikten sonra 2025 yılında geçerli olacak plastik poşet fiyatını kamuoyuna duyuracak.