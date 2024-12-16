Market Poşet Fiyatlarına Dev Zam: 1 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak! Artık Bu Fiyattan Satılacak

MARKETLER POŞETLERE ZAM İSTİYOR

Marketler, plastik poşet üretiminin maliyetlerinin arttığını ve mevcut ücretin bu maliyetleri karşılamadığını belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre, bir plastik poşetin maliyeti yaklaşık 1,19 TL'ye yükseldi. Bu durum, marketlerin kar marjlarını olumsuz etkilediği gibi, plastik poşet kullanımının da artmasına neden oldu.