Market Masrafını Yarı Yarıya Düşürecek Yöntem Ortaya Çıktı: Bu Taktikle Paranız Cebinizde Kalacak

SAĞ TARADA YÖNELME TUZAĞI

Birçok insan markete girdiğinde sağ tarafa yönelir. Bu, mağaza tasarımlarının uzun yıllardır kullandığı bir yöntemdir. Sağ tarafta genellikle daha pahalı ve kazançlı ürünler bulunur. Bu nedenle alışveriş yaparken yöneliminize dikkat etmek, gereksiz harcamaların önüne geçebilir.

UCUZ ÜRÜNLER ALT RAFLARDA OLUR

Market rafları, müşterinin ilgisini en çok çekecek şekilde düzenlenir. Göz hizasında yer alan ürünler genellikle daha pahalı seçeneklerdir. Daha ekonomik ürünler ise alt raflarda veya ulaşılması daha zor bölgelerde konumlandırılır. Bu nedenle fiyatları karşılaştırmak için rafların alt kısımlarına da göz atmayı ihmal etmemelisiniz.