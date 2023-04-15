Market etiketlerinde yeni 'Ali Cengiz' oyunu: Fişlerinizi mutlaka kontrol edin

Ağaoğlu "Ülkemizdeki Tüketici Mevzuatına göre gerçek olmayan indirimler yasaktır ve tespit edildiğinde Ticaret Bakanlığınca yaptırım uygulanmaktadır. Fiyat etiketlerinin, karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içermemesi gerekir. Çünkü 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 'Fiyat Etiketi' başlıklı 54. maddesi ve ikincil mevzuat indirimli olarak satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmesi zorunludur. En çarpıcı ve önemli olan husus ise, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir." şeklinde konuştu.