Market etiketlerinde yeni 'Ali Cengiz' oyunu: Fişlerinizi mutlaka kontrol edin
Artan ekonomik kriz ve enflasyonla birlikte market fiyatları cep yakarken, marketlerin 'sarı etiket' oyunu ortaya çıktı. Uzman isim, marketlerin etiketlerde oynadığı oyunlara karşı uyardı.
Marketlerdeki fiyat oyununa bir yenisi daha eklendi. Bir market yüksek fiyattan satılan ürünlerde indirim yapacağını duyurdu ve raflara sarı etiket yerleştirdi. Müşteriler indirim yapıldığını sandığı fişlerini kontrol ettiğinde durumun hiç de öyle olmadığını gördü.
Artan gıda fiyatlarını bir market fırsata çevirdi. Yüksek fiyattan satışa koyulan ürünler indirim varmış gibi gösterilerek daha ucuzdan satılmaya başlandı. Market bunu bir fırsat olarak duyururken, eve gelip fişlerini kontrol eden vatandaşlar fiyat farkını görünce şaşkınlığa uğradı.
Haberglobal.com.tr’den Şifa Kaymak’ın haberine göre, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu bazı marketlerin sarı etiket oyununa dikkati çekerek "Enflasyon oranlarının yükselmesine paralel olarak bazı satış noktalarında, sarı indirim etiketleriyle tüketiciler yanıltılmakta, indirimli olarak satışa sunulan ürün ve hizmetlerde aslında indirim yapılmadığı görülmektedir. Oysa, indirime konu ürünlerin indirimden önceki fiyatının son otuz günde uygulanan en düşük fiyat olması gerekir. Yani üzeri çizilerek indirim yapıldığı ilan edilen meblağ 30 gün geriye doğru bakıldığında bu süre zarfında uygulanmış en düşük fiyat olmalıdır. Örnekleyecek olursak; bir ürün, geriye doğru 30 günlük süreç içinde 10 lira ve 8 liradan satılmışsa, o ürün etiketine 10 liranın üzeri çizilerek 'İndirimli' denilemez. Ancak 8 liranın altında bir fiyatla satılacaksa etikete 8 lira yazılıp üstü çizilerek yeni satış fiyatı yazılabilir." dedi.
Ağaoğlu "Ülkemizdeki Tüketici Mevzuatına göre gerçek olmayan indirimler yasaktır ve tespit edildiğinde Ticaret Bakanlığınca yaptırım uygulanmaktadır. Fiyat etiketlerinin, karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içermemesi gerekir. Çünkü 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 'Fiyat Etiketi' başlıklı 54. maddesi ve ikincil mevzuat indirimli olarak satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmesi zorunludur. En çarpıcı ve önemli olan husus ise, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir." şeklinde konuştu.