Market Alışverişi Yapacaklara 500 Lira Verilecek! Bir Tuşa Basmanız Yeterli
Halkbank, 1 – 21 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni kampanyasıyla, market harcamalarınızdan 500 TL'ye kadar ParafPara kazanma fırsatı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kampanya, hem alışveriş tutarını artırmak isteyenler hem de avantajlı fırsatlardan yararlanmak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek.
KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI
Kampanyaya katılmak oldukça kolay ve hızlı! Paraf Mobil veya Halkbank Mobil uygulamalarından “HEMEN KATIL” butonuna tıklayarak ya da MARKET yazıp 3404’e SMS göndererek kampanyaya dahil olabilirsiniz. Katılım işlemi basit ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor, böylece hemen alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.
Kampanyadan faydalanabilmek için ilk olarak 1.000 TL ve üzeri bir market alışverişi yapmanız gerekmektedir. İlk harcamanızdan sonra, sonraki her 1.000 TL ve üzeri harcamada 50 TL ParafPara kazanma hakkı elde ediyorsunuz. Bu şekilde, toplamda 500 TL’ye kadar ParafPara kazanabilirsiniz. Yani, market alışverişlerinizi arttırdıkça, kazancınız da artacak.