Market Alışverişi Yapacaklara 500 Lira Verilecek! Bir Tuşa Basmanız Yeterli

Kampanyadan faydalanabilmek için ilk olarak 1.000 TL ve üzeri bir market alışverişi yapmanız gerekmektedir. İlk harcamanızdan sonra, sonraki her 1.000 TL ve üzeri harcamada 50 TL ParafPara kazanma hakkı elde ediyorsunuz. Bu şekilde, toplamda 500 TL’ye kadar ParafPara kazanabilirsiniz. Yani, market alışverişlerinizi arttırdıkça, kazancınız da artacak.