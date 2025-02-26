Marangoz Ustası 300 Bin Liraya Ağaçtan Yaptı, Şimdi Değeri 1 Milyonun Üzerinde

Yayla yolundaki aile işletmesine ait restoranın bahçesinde bir atölye kuran Adem Say, burada odun parçalarını işleyerek masa, sandalye, askılık, tabak ve hatta motosiklet gibi çeşitli eşyalar yapıyor. Ancak en büyük hayali olan ahşap arabayı yapmak için doğada bulduğu büyük bir kütüğü işleyerek sıra dışı bir projeye imza attı.

Marangozluğa 10 yaşında çırak olarak başladığını anlatan Say, ahşap oyma sanatına her zaman ilgi duyduğunu belirterek, “Ağaç evler, bungalovlar yapıyorum. İş yoğunluğum azaldığında atölyemde ahşaptan el işi ürünler üretiyorum. Kendi tasarladığım ürünleri işletmemizin önünde sergiliyorum” dedi.