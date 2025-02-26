Marangoz Ustası 300 Bin Liraya Ağaçtan Yaptı, Şimdi Değeri 1 Milyonun Üzerinde
Antalya'nın Alanya ilçesinde marangozluk yapan Adem Say, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kütükten oyup motor ekleyerek yaptığı ahşap arabasıyla ilgi odağı oldu. Say, aracı için 1 milyon liranın üzerinde teklifler alsa da satmayı düşünmediğini belirtti.
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Yayla yolundaki aile işletmesine ait restoranın bahçesinde bir atölye kuran Adem Say, burada odun parçalarını işleyerek masa, sandalye, askılık, tabak ve hatta motosiklet gibi çeşitli eşyalar yapıyor. Ancak en büyük hayali olan ahşap arabayı yapmak için doğada bulduğu büyük bir kütüğü işleyerek sıra dışı bir projeye imza attı.
Marangozluğa 10 yaşında çırak olarak başladığını anlatan Say, ahşap oyma sanatına her zaman ilgi duyduğunu belirterek, “Ağaç evler, bungalovlar yapıyorum. İş yoğunluğum azaldığında atölyemde ahşaptan el işi ürünler üretiyorum. Kendi tasarladığım ürünleri işletmemizin önünde sergiliyorum” dedi.
3 YILDA TAMAMLANDI
Ahşap arabayı yapmak için yaklaşık üç yıl çalıştığını belirten Say, büyük bir kütüğü oyarak başladığı projede en zor kısmın uygun motoru bulmak olduğunu ifade etti. Farklı motorlar denediğini ancak çoğunun kütüğe sığmadığını söyleyen Say, sonunda uygun bir motor bulduğunu ve aracı çalıştırmayı başardığını aktardı.
“Henüz tamamlanması gereken bazı detaylar var ama artık sürebiliyoruz, yolda gidiyor,” diyen Say, aracın 300 bin liraya mal olduğunu ancak satış tekliflerine kapalı olduğunu dile getirdi.
"AİLEMİN DESTEĞİ OLMASAYDI YAPAMAZDIM"
Say, bugüne kadar aracı satın almak isteyenlerden 1 milyon liranın üzerinde teklif aldığını ancak satmayı düşünmediğini belirterek, “Bu benim çocukluk hayalimdi. Çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım özel bir hatıra. Dedelerinin yaptığı bu arabayı görmelerini istiyorum. Zaten ailemin de büyük emeği var, onların desteği olmasa bu projeyi tamamlayamazdım” dedi.
SIRADAKİ HEDEF: AHŞAPTAN UÇAK
Ahşap işçiliğini büyük bir tutkuyla yaptığını vurgulayan Say, eserlerini satmanın kendisi için öncelik olmadığını söyledi. Teknolojik aletler yerine geleneksel el işçiliğini tercih ettiğini belirterek, “Ahşap tamamen elle işlenmeli. Ben en çok keser kullanıyorum” dedi.
Ağaç kütüklerinin yakılmasına üzüldüğünü dile getiren Say, onlara baktığında sadece bir odun değil, bazen bir masa bazen de bir kuş figürü gördüğünü ifade etti. Hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Say, bir sonraki hedefinin ahşaptan uçak yapmak olduğunu sözlerine ekledi.