Manisa'da Fabrika Kuracaktı: BYD Pazar Lideriyle Güçlerini Birleştirdi! Dev Ortaklık İçin İmzalar Atıldı

BYD Group’un iştiraklerinden biri olan FinDreams Battery’nin BHP ile imzaladığı Mutabakat Zaptı (MoU), madencilik operasyonlarında karbonsuzlaşma sürecini desteklemeyi amaçlıyor. Açıklamaya göre iki taraf, özellikle ağır hizmet makineleri ve lokomotifler için uygun batarya sistemleri ve hızlı şarj çözümleri geliştirmek üzere çalışmalar yürütecek.

Aynı zamanda, maden sahalarındaki taşımacılık faaliyetlerinde dizel motorların yerine BYD’nin hafif ticari ve ağır vasıta araçlarının kullanılması da gündeme gelecek.