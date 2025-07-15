Manisa'da Fabrika Kuracaktı: BYD Pazar Lideriyle Güçlerini Birleştirdi! Dev Ortaklık İçin İmzalar Atıldı
Dünyanın önde gelen Çinli batarya üreticileri BYD ve CATL, madencilik sektöründeki karbon salımını azaltmak adına önemli bir adım attı. İki dev firma, Avustralya merkezli madencilik devi BHP ile sürdürülebilirlik odaklı bir iş birliğine gitti. Amaç, ağır sanayi ekipmanlarının elektrifikasyonu ile sektörde temiz enerjiye geçişi hızlandırmak.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD Group’un iştiraklerinden biri olan FinDreams Battery’nin BHP ile imzaladığı Mutabakat Zaptı (MoU), madencilik operasyonlarında karbonsuzlaşma sürecini desteklemeyi amaçlıyor. Açıklamaya göre iki taraf, özellikle ağır hizmet makineleri ve lokomotifler için uygun batarya sistemleri ve hızlı şarj çözümleri geliştirmek üzere çalışmalar yürütecek.
Aynı zamanda, maden sahalarındaki taşımacılık faaliyetlerinde dizel motorların yerine BYD’nin hafif ticari ve ağır vasıta araçlarının kullanılması da gündeme gelecek.
ENERJİ DEPOLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI
Diğer yandan CATL de BHP ile benzer bir Mutabakat Zaptı imzaladığını duyurdu. İş birliği; madencilik araçlarının elektrifikasyonu, hızlı şarj altyapısının kurulması, enerji depolama sistemleri ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin geliştirilmesini kapsıyor. CATL, bu ortaklığın döngüsel ekonomi yaklaşımına katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir madencilik değer zinciri oluşturacağını belirtti.
CATL yöneticilerinden Tan Libin, "Bu ortaklık sayesinde gelişmiş batarya teknolojilerinin madencilik sektöründe operasyonel ve lojistik süreçlerde nasıl karbonsuz faydalar sağlayabileceğini somut şekilde göstereceğiz" dedi.
PAZARIN LİDERLERİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
Küresel pazar araştırma kuruluşu SNE Research’e göre, 2025’in ilk 5 ayında CATL yüzde 38,1, BYD ise yüzde 17,4'lük payla dünyadaki en büyük iki batarya üreticisi konumunda. Çin Otomotiv Akü İnovasyon Birliği verilerine göre ise, yalnızca haziran ayında CATL 25,41 GWh batarya kurulumuyla yüzde 43,67’lik bir pazar payına ulaşırken, BYD 12,49 GWh ile yüzde 21,47’lik oranla ikinci sırada yer aldı.