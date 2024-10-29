Maliye O İşlemleri Radarına Aldı: 5 Bin Lira Ceza Kesilecek
18 Ekim'de yayımlanan Resmi Gazete kararı, 7 bin TL ve üzerindeki alışverişlerde nakit kullanımını yasakladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürürlüğe giren kısıtlama, kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacı taşırken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu konuda vatandaşları bilgilendirmek için kapsamlı bir rehber hazırladı. Nakit kullanımına uymayan vatandaşlar, 5 bin TL'lik bir para cezası ile karşılaşacak.
7 BİN LİRA ÜZERİNDEKİ ALIŞVERİŞLERE DİKKAT
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 7 bin lira üzerindeki tüm harcamalar artık yalnızca banka, finans kuruluşları veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Kredi veya banka kartı kullanmayan vatandaşlar, bu sınırın üzerindeki ödemelerini, alıcı hesap bilgileri ile birlikte banka şubeleri veya ATM'ler aracılığıyla yapmaları durumunda, yasal tevsik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar.
NAKİT KISITLAMASI GETİRİLDİ
Eğer vatandaşlar, belirtilen limitin üzerinde nakit ödeme yaparlarsa, bu usulsüz bir işlem olarak değerlendirilecek ve 5 bin TL’lik ceza ile karşılaşacaklar. Ayrıca, taksitli alışverişlerde de toplam taksit tutarının 7 bin lirayı aşması durumunda, nakit kısıtlaması geçerli olacak.
Araç kiralama şirketleri de bu yeni düzenlemeden etkileniyor. Kiralama bedeli ne olursa olsun, tüm işlemler bankalar ve finans kurumları aracılığıyla yapılmak zorunda. Nakit kullanımına kesinlikle izin verilmeyecek.