Maliye O İşlemleri Radarına Aldı: 5 Bin Lira Ceza Kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürürlüğe giren kısıtlama, kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacı taşırken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu konuda vatandaşları bilgilendirmek için kapsamlı bir rehber hazırladı. Nakit kullanımına uymayan vatandaşlar, 5 bin TL'lik bir para cezası ile karşılaşacak.

7 BİN LİRA ÜZERİNDEKİ ALIŞVERİŞLERE DİKKAT

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 7 bin lira üzerindeki tüm harcamalar artık yalnızca banka, finans kuruluşları veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Kredi veya banka kartı kullanmayan vatandaşlar, bu sınırın üzerindeki ödemelerini, alıcı hesap bilgileri ile birlikte banka şubeleri veya ATM'ler aracılığıyla yapmaları durumunda, yasal tevsik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar.