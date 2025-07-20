Mahkeme Kararıyla Koç Holding’de Dengeler Değişiyor: Hisselerde Yeni Dönem

KOÇ HOLDİNG'DE KRİTİK SÜREÇ

Suna Kıraç’tan annesinin vefatıyla devraldığı hisselerle Koç Holding’de etkisini artıran İpek Kıraç, babasından kalan hisselerin de tek mirasçısı olması halinde şirketteki en etkili paydaşlardan biri haline gelecek. Daha önce yüzde 3,54 oranında hisseye sahip olan Kıraç, şu an hem hisse oranı hem de yönetim gücü bakımından şirketin en güçlü figürleri arasında gösteriliyor.