Mahkeme Kararıyla Koç Holding’de Dengeler Değişiyor: Hisselerde Yeni Dönem
Koç Holding’in hisse yapısını etkileyecek kritik bir gelişme, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nin verdiği kararla yaşandı. Mahkeme, iş insanı İnan Kıraç’ın 2024 yılında Emine Alangoya ile gerçekleştirdiği evliliği iptal etti. Bu kararın ardından Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğunda hisse dengeleri yeniden şekilleniyor.
Kaynak: Sözcü
2020 yılında hayatını kaybeden Suna Kıraç'ın Koç Holding’de sahip olduğu yüzde 12,97’lik hisse, o dönemde eşi İnan Kıraç ve kızları İpek Kıraç arasında eşit şekilde paylaştırılmıştı. Ancak İnan Kıraç’ın geçtiğimiz yıl yaptığı evlilik, bu hisselerin geleceği konusunda önemli bir belirsizlik yaratmıştı.
KOÇ HOLDİNG HİSSELERİNDE YENİ DÖNEM
Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının sağlık durumunun evlilik kararını etkilemiş olabileceğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan demans raporu ve yapılan yasal değerlendirme sonrası, evlilik resmen geçersiz sayıldı. Böylece, Suna Kıraç’tan İnan Kıraç’a intikal eden hisselerde İpek Kıraç tekrar tek varis konumuna geldi.
KOÇ HOLDİNG'DE KRİTİK SÜREÇ
Suna Kıraç’tan annesinin vefatıyla devraldığı hisselerle Koç Holding’de etkisini artıran İpek Kıraç, babasından kalan hisselerin de tek mirasçısı olması halinde şirketteki en etkili paydaşlardan biri haline gelecek. Daha önce yüzde 3,54 oranında hisseye sahip olan Kıraç, şu an hem hisse oranı hem de yönetim gücü bakımından şirketin en güçlü figürleri arasında gösteriliyor.