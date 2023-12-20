Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin!

Sonuç olarak, Eğilmez, zamanında yapılan uyarılara rağmen toplumun çoğunluğunun ses çıkarmadığını ve ekonomideki sorunların şimdi daha açık bir şekilde görüldüğünü söyledi.Halkın, ekonomideki olumsuz gelişmelere karşı daha duyarlı olması gerektiğini ve yanlış politikaların düzeltilmesi için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.