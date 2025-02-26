Mahfi Eğilmez'den Kritik Uyarı: Büyük Tehlikeyi Açıkladı

DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Mahfi Eğilmez, “Ölü kedi sıçraması”, finansal piyasalarda yaşanan bazı hareketleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu deyim, ölü bir kedinin yüksekten düşüp yere çarptıktan sonra yaptığı sıçramayla, onun canlı olduğunu sanan kişiler için ortaya çıkmıştır. Finansal piyasalarda, örneğin borsada değeri hızla düşen bir hisse senedi, ardından geçici bir yükseliş gösterebilir. Ancak bu yükselişin ardından düşüş tekrar başlayabilir" dedi.