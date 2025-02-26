Mahfi Eğilmez'den Kritik Uyarı: Büyük Tehlikeyi Açıkladı
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, son dönemdeki sanayi verilerindeki değişimleri “ölü kedi sıçraması” terimiyle değerlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez, sanayi üretimindeki geçici artışların uzun vadeli bir iyileşme değil, piyasalardaki kısa vadeli bir düzeltme olabileceğine dikkat çekerek, bu durumun ekonominin büyüme oranı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.
BENZERLİK TAŞIYOR
Eğilmez, finansal piyasalarda sıkça karşılaşılan “ölü kedi sıçraması” deyiminin ekonomiye yansıyan verilerle benzerlik taşıdığına işaret etti. Bu deyim, değer kaybeden bir varlığın geçici bir yükseliş göstererek yeniden düşüşe geçmesini tanımlamak için kullanılıyor. Eğilmez, sanayi üretimindeki hareketliliğin benzer şekilde geçici olabileceğini savundu.
DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR
Mahfi Eğilmez, “Ölü kedi sıçraması”, finansal piyasalarda yaşanan bazı hareketleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu deyim, ölü bir kedinin yüksekten düşüp yere çarptıktan sonra yaptığı sıçramayla, onun canlı olduğunu sanan kişiler için ortaya çıkmıştır. Finansal piyasalarda, örneğin borsada değeri hızla düşen bir hisse senedi, ardından geçici bir yükseliş gösterebilir. Ancak bu yükselişin ardından düşüş tekrar başlayabilir" dedi.
Mahfi Eğilmez'in yazısında yer verdiği açıklama şöyle:
Bu durumu sanayi üretimi verileri için de gözlemleyebiliyoruz. Özellikle 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren sanayi üretiminde gözlemlenen düşüş, son iki ayda yaşanan artışla geçici bir sıçrama göstermiş gibi görünüyor. Ancak henüz 2025 yılına ait veriler olmadığından, bu sıçramanın devam edip etmeyeceği belirsiz.
Sanayi üretimindeki dalgalanma ve kapasite kullanım oranındaki iniş çıkışlar, eğilmeze göre “ölü kedi sıçraması” etkisi taşıyor. KKO (Kapasite Kullanım Oranı), 2024 yılı boyunca dalgalı bir seyir izledikten sonra Kasım ayında ciddi bir sıçrama gösterse de, takip eden aylarda bu seviyede kalamamış ve yeniden düşüşe geçmiş. Son üç aydır ise sürekli bir azalma gözlemleniyor."