Mahfi Eğilmez'den Kritik Uyarı: Büyük Darbe Aldı

Mahfi Eğilmez, kendi blogunda yayımladığı “Faiz Tek Başına Ekonomiyi Kurtaramaz” başlıklı analizinde, mevcut ekonomik koşulları değerlendirdi. Sanayi üretiminin ciddi bir darbe aldığını ve 2024 sonunda yaşanan kısa süreli toparlanmanın “ölü kedi sıçraması” olarak adlandırılabilecek geçici bir hareket olduğunu ifade etti. Enflasyondaki düşüşün de kalıcı olmadığını savunan Eğilmez, acilen yapısal reformlara gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

PARA POLİTİKASI NEDEN YETERSİZ?

Eğilmez, faiz politikası, karşılıklar ve makro ihtiyati önlemlerin, yapısal sorunları olmayan ekonomilerde işe yaradığını, ancak Türkiye gibi ülkelerde daha köklü adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerin küresel krizlerde para politikasıyla sorunlarını çözdüğünü, örneğin ABD ve Avrupa’nın sıfır faiz ve parasal genişleme ile toparlandığını anlatan Eğilmez, bu ülkelerin rezerv para avantajı sayesinde enflasyon yaratmadan bu adımları atabildiğini söyledi. Ancak Türkiye’nin benzer politikaları uygularken yapısal reformları ihmal ettiğini ve bunun sorunları derinleştirdiğini vurguladı.