Mahfi Eğilmez'den Faiz İndirimine İlişkin Dikkat Çeken Açıklama

Ekonomist Mahfi Eğilmez, işsizlik ve sanayi verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, ekonominin durgunluğa doğru gittiğini belirtti. Sanayi üretiminde geçtiğimiz yıla oranla gerileme olduğunu söyleyen Eğilmez, inşaat maliyeti artış hızında da gerileme olduğunu aktardı.

Söz konusu veriler ışığında işsizlik oranlarında bir düşüşün görüldüğünü açıklayan Eğilmez, bu durumun sanayicilerin tepkisini topladığını söyledi.

OTOMOBİL VE KONUTTA DA GERİLEME VAR

Otomobil ve konut satışlarına değinen Mahfi Eğilmez, "Otomobil, konut satışlarında da gerileme var. bunlara bakınca işsizliğin artıyor olması lazım. Bir sonraki ay net bir şekilde göreceğiz. Tüm göstergeler ekonominin yavaş yavaş durgunluğa gittiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.