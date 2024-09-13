Mahfi Eğilmez'den Faiz İndirimine İlişkin Dikkat Çeken Açıklama
İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyon ve faiz indirimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Cnbc-e
Mahfi Eğilmez, eylül ayında enflasyonun yüzde 40 seviyesinin altına gerilemesi halinde gündeme faiz indiriminin gelebileceğini belirterek, bundan böyle yavaş yavaş faiz indirimine gidilmesi gerektiğini söyledi.
Piyasalara moral vermek amacıyla yavaş yavaş indirime gidilmesi gerektiğini söyleyen Eğilmez, "Eylül enflasyonu 40'ların altına geldiyse yavaş yavaş buralara girmek lazım" ifadelerini kullandı.
Ekonomist Mahfi Eğilmez, işsizlik ve sanayi verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, ekonominin durgunluğa doğru gittiğini belirtti. Sanayi üretiminde geçtiğimiz yıla oranla gerileme olduğunu söyleyen Eğilmez, inşaat maliyeti artış hızında da gerileme olduğunu aktardı.
Söz konusu veriler ışığında işsizlik oranlarında bir düşüşün görüldüğünü açıklayan Eğilmez, bu durumun sanayicilerin tepkisini topladığını söyledi.
OTOMOBİL VE KONUTTA DA GERİLEME VAR
Otomobil ve konut satışlarına değinen Mahfi Eğilmez, "Otomobil, konut satışlarında da gerileme var. bunlara bakınca işsizliğin artıyor olması lazım. Bir sonraki ay net bir şekilde göreceğiz. Tüm göstergeler ekonominin yavaş yavaş durgunluğa gittiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun eylül ayı faiz kararı için belirlenen tarih açıklandı. Buna göre, faiz kararı 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'te duyurulacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Ekonomi uzmanlarının faiz beklentisi, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit kalacağı yönünde. Çoğu uzman, Merkez Bankası'nın bu ay da faizi değiştirmeyeceğini öngörüyor.
Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahminlerinin ortalaması yüzde 46,65 olarak hesaplanmış durumda. Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında da politika faizi yüzde 50 olarak sabit bırakılmıştı.