Mahfi Eğilmez'den Elon Musk Uyarısı! Doğru Değil
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’de enflasyonla mücadelenin maaş ve ücret politikaları üzerinden yürütülemeyeceğini, asıl önceliğin kamu harcamalarının kısılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğilmez, Türkiye ekonomisindeki temel sorunların kayıt dışı ekonomi ve israf olduğunu belirterek, bunların çözümüne odaklanılması gerektiğini söyledi. Eğilmez, Elon Musk ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Kaynak: Nasıl Bir Ekonomi TV
Nasıl Bir Ekonomi TV’de ekonomim.com editörleri Şenay Zeren ve Özder Şeyda Uyanık’ın sorularını yanıtlayan Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadelede karşılaştığı zorlukları değerlendirdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu’nda belirttiği gibi aylık enflasyonda yüzde 2’nin altına inmenin Türkiye için kolay olmadığını ifade eden Eğilmez, bu hedefin yalnızca faiz politikasıyla gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekti.
"KONTROL ALTINA ALMAK MÜMKÜN"
“ABD ve Avrupa’da ekonomik altyapı sağlam olduğu için faiz politikalarıyla enflasyonu kontrol altına almak mümkün” diyen Eğilmez, Türkiye’nin altyapısındaki sorunlar nedeniyle sürekli olarak düşük enflasyon seviyelerini yakalamanın zor olduğunu belirtti.
"TEK BAŞINA FAİZ ÇÖZÜM DEĞİL"
Kamu harcamalarındaki artışa dikkat çeken Eğilmez, maliye politikalarının para politikalarını desteklemesi gerektiğini belirtti. Eğilmez, "Tek başına faiz artırımı ya da para politikasıyla enflasyonla mücadelede kalıcı bir başarı elde edilemez" diyerek, Türkiye’de kamu harcamalarındaki israfın enflasyonu körükleyen önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi.
"MAAŞ VE ÜCRETLERLE MÜCADELE YÖNTEMİ YANLIŞ"
Ünlü girişimci Elon Musk’ın "Hükümet harcamaları enflasyon yaratır" açıklamasını ve Japonya Başbakanı’nın işverenlere yaptığı “maaş artışları enflasyonun üzerinde olmalı” çağrısını değerlendiren Eğilmez, Türkiye’de farklı bir tablo olduğunu ifade etti.
Eğilmez, "Enflasyonla mücadele maaş ve ücret politikalarıyla olacak bir iş değil" diyerek, önceliğin kayıt dışı ekonomiyi engellemek, kamu harcamalarını azaltmak ve ekonomik altyapıyı güçlendirmek olduğunu vurguladı.
Eğilmez, enflasyonla mücadelede sürdürülebilir bir başarı için kapsamlı yapısal reformların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu reformlara öncelik vermemesi durumunda, enflasyonla mücadelede kalıcı sonuçlar elde etmenin zor olacağını ekledi.
"UĞRAŞMAMIZ GEREKEN KAYIT DIŞILIK"
Mahfi Eğilmez, enflasyonla mücadeleye yönelik sözlerine şu şekilde devam etti:
İnanılmaz bir israf var, bir kere bunu kaldırmamız lazım. En üst kademeden en alt kademeye kadar, en üstlerde çok daha fazla olmak üzere korkunç bir israf var, bunu önlemek lazım. Örnek olmak için de bunu önlemek lazım. İnsanlar en yukarıya bakıyorlar, o ne harcıyorsa o da onu harcamaya çalışıyor. Gayet net bir şekilde bunu görüyoruz. İkinci olarak yapısal reformların eklenmesi lazım. Hukuku eksik olan bir ülkede enflasyonu düşüremezsiniz. Yatırım yok çünkü. Bırakın yabancı yatırımcıyı yerli yatırımcı da yatırım yapmıyor.
"DOĞRU DEĞİL..."
Çünkü adaletin nereye nasıl cevap vereceğini bilmiyor. Kendisine eşit davranıp davranmayacağını göremiyor. Bunları yapmazsak biz bir yere varamayız varamıyoruz da zaten. Elon Musk’ın söylediği ABD için doğru olabilir, bizim için o kadar doğru değil. Bizde inanılmaz bir kayıt dışılık var. Sizin gazetenizde kaçak altın girişi haberi vardı. İnanılmaz. Merkez Bankası’nın ödemeler dengesinde görülen hesap.
Net hata ve noksan, işte onun bir parçası. Bunları önleyememişiz. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı var. Kabaca yüzde 30 bir orandan bahsediyoruz, kayıt dışında kalmış. Bunları önlemeden, ‘maaşları indirelim de bu işi toparlayalım’. Niye maaşları indiriyoruz ki, işte uğraşacağımız işler bunlar.”