Mahfi Eğilmez'den Elon Musk Uyarısı! Doğru Değil

"UĞRAŞMAMIZ GEREKEN KAYIT DIŞILIK"

Mahfi Eğilmez, enflasyonla mücadeleye yönelik sözlerine şu şekilde devam etti:

İnanılmaz bir israf var, bir kere bunu kaldırmamız lazım. En üst kademeden en alt kademeye kadar, en üstlerde çok daha fazla olmak üzere korkunç bir israf var, bunu önlemek lazım. Örnek olmak için de bunu önlemek lazım. İnsanlar en yukarıya bakıyorlar, o ne harcıyorsa o da onu harcamaya çalışıyor. Gayet net bir şekilde bunu görüyoruz. İkinci olarak yapısal reformların eklenmesi lazım. Hukuku eksik olan bir ülkede enflasyonu düşüremezsiniz. Yatırım yok çünkü. Bırakın yabancı yatırımcıyı yerli yatırımcı da yatırım yapmıyor.