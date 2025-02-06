Mahfi Eğilmez'den Acı Uyarı: Yeterli Olmayacak

"FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEMDEN KALKABİLİR"

Faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eğilmez, enflasyonun zam yapılmadığı takdirde düşüş eğiliminde olacağını belirtti. Şubat 2023’te enflasyonun yüzde 4,53 olduğunu hatırlatan Eğilmez, bu yıl zamların sınırlı kalması durumunda enflasyonun yine düşebileceğini ifade etti. Bu doğrultuda, Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmeyebileceğini ve böyle bir kararın daha faydalı olabileceğini dile getirdi.