Mahfi Eğilmez'den Acı Uyarı: Yeterli Olmayacak
Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun seyri, Merkez Bankası’nın faiz politikası ve yeni enflasyon endeksi girişimleri hakkında açıklamalar yapan Eğilmez, yıl sonuna yönelik tahminlerini de paylaştı.
Kaynak: CNBC-e
Eğilmez, ocak ayında enflasyonun yüzde 4,5 ila 5 arasında gerçekleşmesini beklediğini, gelen verinin yüzde 5,03 olduğunu belirterek, bu gelişmenin yıllık enflasyonu yüzde 42,12 seviyesine düşürdüğünü söyledi. Ancak enflasyonun sadece belirli dönemlerde düşmesinin yeterli olmadığını, kalıcı bir iyileşme için gerçekçi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Önümüzdeki döneme ilişkin hesaplamalarını paylaşan Eğilmez, enflasyonun aylık bazda şu oranlarda seyretmesini beklediğini belirtti:
Şubat-Nisan: Aylık yüzde 2
Mayıs-Haziran: Aylık yüzde 1,5
Temmuz-Ağustos: Aylık yüzde 1
Eylül-Ekim: Aylık yüzde 2
Kasım-Aralık: Aylık yüzde 3
Bu veriler doğrultusunda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29,29 seviyesine gerileyebileceğini ifade etti. Ancak çalışanların enflasyon karşısında ücret artışı taleplerine nasıl bir yanıt verileceğinin belirleyici olacağını söyledi.
"MERKEZ BANKASI TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEYEBİLİR"
Eğilmez, enflasyon beklentilerine dair değerlendirmesinde piyasadaki tahminlerin gerilediğini, reel sektör beklentisinin yüzde 40 seviyelerine kadar düştüğünü belirtti. Bu durumun piyasada yeni bir algı oluşturduğunu ifade eden Eğilmez, Merkez Bankası’nın yüzde 21’lik yıl sonu enflasyon tahminini koruyacağını, ancak bu tahminin gerçekçi olmadığını düşündüğünü söyledi.
"FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEMDEN KALKABİLİR"
Faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eğilmez, enflasyonun zam yapılmadığı takdirde düşüş eğiliminde olacağını belirtti. Şubat 2023’te enflasyonun yüzde 4,53 olduğunu hatırlatan Eğilmez, bu yıl zamların sınırlı kalması durumunda enflasyonun yine düşebileceğini ifade etti. Bu doğrultuda, Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmeyebileceğini ve böyle bir kararın daha faydalı olabileceğini dile getirdi.
"YENİ ENDEKS YERİNE MEVCUT VERİLER GÜÇLENDİRİLMELİ"
Eğilmez, TÜİK’in enflasyon hesaplamalarına alternatif bir endeks oluşturma girişimlerine ilişkin görüşlerini de paylaştı. TÜİK’e rakip bir enflasyon endeksi oluşturmanın anlam taşımayacağını, bunun yerine mevcut endekslerin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Ücretliler Geçinme Endeksi’nin genişletilerek tüm Türkiye’ye uygulanmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.