Mahfi Eğilmez: Zararı Çok Büyük Olacak

Mahfi Eğilmez, o dönemde faiz artırımı yapılmış olsaydı bugünkü enflasyonun %10 civarında olacağını belirtti. Eğilmez, "Ben bir hesap yaptım. Eğer o dönemde faiz artırımları devam etseydi, enflasyonumuz bugün %10’lar civarında olurdu. Ancak Türkiye tam tersini yaptı, faiz indirimlerine başladı. Döviz kuru hızla yükseldi, ardından kur korumalı mevduat devreye alındı. Bu süreç, Merkez Bankası’na büyük zarar verdi ve bu zarar halen devam ediyor" dedi.