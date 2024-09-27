Mahfi Eğilmez: Zararı Çok Büyük Olacak
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’de ekonomik kriz ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Eğilmez, "Merkez Bankası’na büyük zarar verdi ve bu zarar halen devam ediyor" diyerek kritik uyarılar yaptı.
Kaynak: CNBC-e
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’de ekonomik krizin başladığı tarih olarak gördüğü Eylül 2021’e dikkat çekerek, o dönemde Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapmış olması halinde bugünkü enflasyonun %10 seviyelerinde olacağını açıkladı.
CNBC-e’de katıldığı canlı yayında Türkiye’deki yüksek enflasyona dair değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, mevcut ekonomik krizin temelinin Eylül 2021’de yapılan yanlış ekonomi politikalarına dayandığını vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Eylül 2021’deki faiz politikalarına dair görüşlerini paylaşan Eğilmez, o dönemde enflasyon ve faizin %19 seviyelerinde olduğunu hatırlattı. Eğilmez, Merkez Bankası'nın bu süreçte faiz oranını %20 seviyelerine çıkararak enflasyon artışını kontrol altına alması gerektiğini ifade etti.
Mahfi Eğilmez, o dönemde faiz artırımı yapılmış olsaydı bugünkü enflasyonun %10 civarında olacağını belirtti. Eğilmez, "Ben bir hesap yaptım. Eğer o dönemde faiz artırımları devam etseydi, enflasyonumuz bugün %10’lar civarında olurdu. Ancak Türkiye tam tersini yaptı, faiz indirimlerine başladı. Döviz kuru hızla yükseldi, ardından kur korumalı mevduat devreye alındı. Bu süreç, Merkez Bankası’na büyük zarar verdi ve bu zarar halen devam ediyor" dedi.