Mahfi Eğilmez Uyardı: Büyük Bir Sıkıntılı Dönem Olacak

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DE

Küresel piyasalar, Fed ile Trump arasındaki gerilim ve ABD ekonomisindeki enflasyon dinamiklerini yakından takip ediyor. Eğilmez'in değerlendirmeleri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için Fed'in faiz politikalarının ve ABD'deki ekonomik belirsizliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde, hem ABD'de hem de küresel ekonomide yaşanacak gelişmeler, piyasaların yönünü belirleyecek gibi görünüyor.