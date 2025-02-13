Mahfi Eğilmez Uyardı: Büyük Bir Sıkıntılı Dönem Olacak
Ekonomist Mahfi Eğilmez, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Başkan Donald Trump arasındaki faiz indirimi konusundaki anlaşmazlığın derinleşebileceğine dikkat çekerek, "ABD sıkıntılı bir döneme doğru ilerliyor" uyarısında bulundu. Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi sonrası enflasyon hedefini yükseltmesini de eleştirerek, "yanlış bir adım atıldı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana politika faizini 100 baz puan indirdiklerini hatırlatarak, bu yılki faiz politikasının enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini belirtti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının daha da düşürülmesi gerektiğini savunarak, bunun uygulanacak tarifelerle uyumlu bir adım olacağını dile getirdi.
Bu süreçte, ABD'de enflasyon verileri hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, Fed'in para politikasında temkinli davranma stratejisinin haklılığını ortaya koydu. Ancak, Trump'ın Fed üzerindeki baskısı ve faiz indirimi talepleri, iki taraf arasındaki gerilimi artırabilecek bir potansiyele sahip.
"ABD ZORLU BİR DÖNEME GİRİYOR"
Mahfi Eğilmez, ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3'e ulaşmasının, hedeften yüzde 50'lik bir sapma anlamına geldiğini belirterek, "ABD ekonomisi zorlu bir döneme doğru ilerliyor. Fed ile Trump arasındaki çekişme önümüzdeki dönemde daha da artabilir" dedi.
TCMB'NİN FAİZ İNDİRİMİ VE ENFLASYON HEDEFİ
Eğilmez, TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrası enflasyon hedefini yükseltmesini de eleştirerek, "Bir hafta önce faiz indirip enflasyon hedefini yükseltmek yanlış bir karar" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın elinde daha detaylı veriler bulunduğunu belirten Eğilmez, "Yıl sonunu daha yüksek görmüşlerse, neden faiz indiriyorlar? Eğer sağlık fiyatlarındaki artışlar Merkez Bankası'nın kararından sonra gerçekleştiyse, 'biz bilmiyorduk' demek doğru değil" şeklinde konuştu.
Eğilmez, hükümetin Merkez Bankası'nı bu tür gelişmelerden haberdar etmesi ve faiz kararlarının buna göre alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yüzde 5'lik enflasyon hedefi ile yüzde 24'lük tahmini arasındaki farka dikkat çekerek, "Hedefin tahminler civarında olması gerekir. Revizyon yapılmasına itirazım yok, ancak faiz indirip enflasyonun yükseleceğini öngörmek tutarsız bir yaklaşım" dedi.
KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DE
Küresel piyasalar, Fed ile Trump arasındaki gerilim ve ABD ekonomisindeki enflasyon dinamiklerini yakından takip ediyor. Eğilmez'in değerlendirmeleri, özellikle gelişmekte olan ülkeler için Fed'in faiz politikalarının ve ABD'deki ekonomik belirsizliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde, hem ABD'de hem de küresel ekonomide yaşanacak gelişmeler, piyasaların yönünü belirleyecek gibi görünüyor.