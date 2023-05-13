Mahfi Eğilmez tek tek sıraladı: Seçim sonrası dolar kuru ne olur?
Ekonomist Mahfi Eğilmez, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi sonrası dolar kurunun ne olacağına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, Erdoğan kazanırsa kurun yükseleceğini 3 nedenle açıklarken Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ise kurun 3 nedenle düşeceğini söyledi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor.
Bu gelişmelerle dolar kuru, piyasaların son işlem gününü 19,60 TL'den kapatırken, Kapalıçarşı'da dolar 22,40 seviyesinde işlem gördü.
MERKEZ BANKASI'NDAN TALİMAT
Öte yandan Mayıs seçimleri piyasaların ana odağında bulunurken, geçtiğimiz perşembe günü sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, "Bankalara bir TCMB Başkan yardımcısının 'sözlü' talimatı ile perşembe ve cuma günü Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar. Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar" dedi.
"DAHA DA SIKINTILI BİR HALE SOKUYOR"
Söz konusu gelişmeler sonrası T24'de 'Seçim sonrası dolar kuru' başlıklı bir yazı kaleme alan Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Faizi düşük tutma takıntısının sonucu olarak cari açık 54 milyar dolara (GSYH’nin yüzde 5,4’ü) yükseldi. Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervleri kamu mevduatının ne tarafta sayılacağına bağlı olarak eksi 54 ile eksi 72 milyar dolar arasında değişiyor. Hangisini kabul edersek edelim yatırımcı açısından çok kötü bir görünüm söz konusu. Kur korumalı mevduat hesabı 100 milyar doları aşmış durumda, Merkez Bankası, döviz üzerinde, dalgalı kur rejiminde olmaması gereken bir baskı uyguluyor, bankaların döviz satışını kısıtlıyor, çünkü döviz sıkıntısı var. Bütçe açığı tarihi rekor kırıyor ve yılın 1,5 trilyon liralık bir açıkla biteceği tahmin ediliyor. İlk çeyrekte büyümenin yüzde 1 – 1,5 arasında bir yerde olması bekleniyor. Bütün bunlar söz konusuyken seçimi kazanmaları halinde iki tarafın da verdiği vaatlerin getireceği yükler, zaten son derecede sıkıntılı olan ekonomik tabloyu daha da, sıkıntılı bir hale sokuyor" ifadelerini kullandı.