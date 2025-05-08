Mahfi Eğilmez 'Tek Bir Şart Var' Dedi: Yapılması Gerekeni Açıkladı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, son dönemde döviz kurları ve piyasa dinamiklerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında konuşan Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini kullanarak kuru dengelemeye çalıştığını, ancak bu politikanın sürdürülebilirliğinin tartışmalı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Mahfi Eğilmez ABD Merkez Bankası
Mahfi Eğilmez 'Tek Bir Şart Var' Dedi: Yapılması Gerekeni Açıkladı - Resim: 1

Mahfi Eğilmez, nisan ayı enflasyonunun geçen yıla kıyasla düşük gelmesiyle yıllık bazda sınırlı bir düşüş yaşandığını belirtti. Eğilmez’in hesaplamalarına göre, mayıs ayından itibaren aylık ortalama yüzde 2 enflasyon gelmesi durumunda yıl sonunda oran yüzde 32,83 seviyesinde gerçekleşebilir. Petrol fiyatlarındaki olumlu ve olumsuz etkilerin de dikkate alınması gerektiğini söyleyen Mahfi Eğilmez, enflasyonla mücadelede beklenen hızın sağlanamadığını ifade etti.

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Mahfi Eğilmez 'Tek Bir Şart Var' Dedi: Yapılması Gerekeni Açıkladı - Resim: 2

REZERVLER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Döviz kurlarının baskılanması için Merkez Bankası’nın yaklaşık 57 milyar dolarlık rezerv harcadığına dikkat çeken Mahfi Eğilmez, bu durumun uzun vadede sürdürülemeyeceğini dile getirdi. Mahfi Eğilmez, "Ne kadar daha kuru tutacağız?" sorusunu gündeme getirerek, mevcut risklerin hem maliyetleri artırdığını hem de döviz ihtiyacını yükselttiğini belirtti.

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Mahfi Eğilmez 'Tek Bir Şart Var' Dedi: Yapılması Gerekeni Açıkladı - Resim: 3

REVİZYON VE FAİZ ARTIŞI ÖNERİSİ

Mahfi Eğilmez’e göre, mevcut ekonomik programların ve tahminlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Orta Vadeli Program’ın (OVP) güncellenmesi gerektiğini savunan Mahfi Eğilmez, "Piyasaya ve kurlara bakınca Merkez Bankası hala döviz harcayarak kuru tutuyorsa yapılması gereken iki şey var. Birincisi, yaratılan riskleri ortadan kaldırmak. Bunu başaramıyorsan, faizi artırmak zorundasın" dedi.

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Mahfi Eğilmez 'Tek Bir Şart Var' Dedi: Yapılması Gerekeni Açıkladı - Resim: 4

REZERV ARTIŞI YETERLİ GÖRÜLMEMELİ

Mahfi Eğilmez, swap hariç rezervlerin son dönemde artıda olmasının bir başarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Rezervlerdeki sürekli azalma eğilimine işaret eden Mahfi Eğilmez, irrasyonel politikalardan rasyonel politikalara geçişin üzerinden bir yıl geçtiğini, ancak bu sürecin halen kırılgan olduğunu dile getirdi.

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Mahfi Eğilmez 'Tek Bir Şart Var' Dedi: Yapılması Gerekeni Açıkladı - Resim: 5

EKONOMİDE ÇOKLU SORUNLARA DİKKAT

Türkiye ekonomisinin sadece tek bir alanda değil, birçok alanda eşzamanlı sorun yaşadığına değinen Mahfi Eğilmez, “Bizim çoklu organ yetmezliğinden çıkmamız lazım. Enflasyon, büyüme, cari açık ve bütçe gibi pek çok alanda zorluk var. Enflasyonu hızla çözmezsek büyüme kaybolur” uyarısında bulundu.

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Mahfi Eğilmez 'Tek Bir Şart Var' Dedi: Yapılması Gerekeni Açıkladı - Resim: 6

KÜRESEL GELİŞMELER VE FED BEKLENTİLERİ

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verisinin, küresel piyasalar açısından resesyon riskini ortadan kaldırdığını belirten Mahfi Eğilmez, eğer istihdam beklentileri olumsuz gelseydi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha zor bir pozisyona düşebileceğini de sözlerine ekledi.

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