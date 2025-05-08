Mahfi Eğilmez 'Tek Bir Şart Var' Dedi: Yapılması Gerekeni Açıkladı

REZERVLER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Döviz kurlarının baskılanması için Merkez Bankası’nın yaklaşık 57 milyar dolarlık rezerv harcadığına dikkat çeken Mahfi Eğilmez, bu durumun uzun vadede sürdürülemeyeceğini dile getirdi. Mahfi Eğilmez, "Ne kadar daha kuru tutacağız?" sorusunu gündeme getirerek, mevcut risklerin hem maliyetleri artırdığını hem de döviz ihtiyacını yükselttiğini belirtti.