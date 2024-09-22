Mahfi Eğilmez Tarih Verdi: Düşecek

Eğilmez, Merkez Bankasının faiz indirimi sürecinde hangi faktörlerin etkili olacağını anlattı ve bunun ne zaman gerçekleşebileceğini analiz etti.

Eğilmez'e göre, TCMB'nin faiz oranlarını ne kadar süreyle yüksek tutacağı sorusunun yanıtı, Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme oranlarında saklı. Ekonomik büyümenin bu dönemdeki performansına bağlı olarak faiz indirimi için daha net bir zamanlama ortaya çıkabileceğini ifade etti.