Mahfi Eğilmez Tarih Verdi: Düşecek
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'deki ve dünyadaki merkez bankalarının faiz kararlarını değerlendirdi.
Kaynak: mahfiegilmez.com
Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, "Faiz İndiriminin Zamanlaması" başlıklı açıklamasında, ABD, Avrupa ve Türkiye'deki Merkez Bankaları'nın faiz kararlarını değerlendirerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası üzerine görüşlerini paylaştı.
Eğilmez, Merkez Bankasının faiz indirimi sürecinde hangi faktörlerin etkili olacağını anlattı ve bunun ne zaman gerçekleşebileceğini analiz etti.
Eğilmez'e göre, TCMB'nin faiz oranlarını ne kadar süreyle yüksek tutacağı sorusunun yanıtı, Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme oranlarında saklı. Ekonomik büyümenin bu dönemdeki performansına bağlı olarak faiz indirimi için daha net bir zamanlama ortaya çıkabileceğini ifade etti.
29 Kasım 2024’te açıklanacak GSYH’nin sonrasında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 26 Aralık’ta olacağını anımsatarak, şu senaryoyu ekledi:
“Bu toplantıdan önce TCMB’nin politika faizini indirmesi için öncü göstergelere göre üçüncü çeyrek büyümesinin sıfıra, dördüncü çeyrek beklentisinin eksiye (küçülmeye) doğru gittiği kanısına varması ve siyasetçinin de aynı düşüncede olması gerekir diye düşünüyorum.”