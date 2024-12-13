Mahfi Eğilmez Nokta Atışı Yaptı! Asgari Ücret İçin Net Rakam Verdi
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, 2025 yılı asgari ücret düzenlemeleri ve enflasyon beklentilerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Eğilmez, 2025 yılında asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Eğilmez, asgari ücretin enflasyona uyumlu bir şekilde artırılması gerektiğini belirterek, satın alma gücünün korunmasının önemine vurgu yaptı. İşte Eğilmez’in açıklamaları ve ekonomiye dair öngörüleri...
SON DÖRT AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak aylık yüzde 2,24, mevsim etkisinden arındırılmış olarak ise yüzde 2,93 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, son dört ayın en yüksek seviyesi oldu.
Açıklanan veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası açısından kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Kasım ayı enflasyonunun yüksek gelmesi, faiz indirimi beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.
FAİZ İNDİRİMİ TARTIŞMALARI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayında faizi sabit tutarak üst üste sekizinci kez değişiklik yapmadı. Ancak karar metninde yer alan ifadeler, aralık ayında bir faiz indirimi sinyali olarak yorumlandı.
Eğilmez, aralık ayında faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. Reel sektördeki zorluklar, artan konkordato başvuruları ve yatırım bankalarının faiz indirimi beklentilerinin bu kararı tetikleyebileceğini ifade eden Eğilmez, olası bir faiz indiriminin ekonomik dengeleri daha da zorlayabileceği uyarısında bulundu.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTILARI BAŞLADI
2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Toplantıda henüz bir rakam belirlenmedi ancak enflasyon ve ekonomik koşullar, görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Komisyonun ikinci toplantısı 16 Aralık’ta yapılacak.
MAHFİ EĞİLMEZ’DEN ASGARİ ÜCRET YORUMU
Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahfi Eğilmez, 2024 başında belirlenen ücretin enflasyona paralel bir şekilde artırılmasının şart olduğunu söyledi. Eğilmez, yılsonu enflasyonunun yüzde 45 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörerek, 2025 yılı için asgari ücretin 24 bin 652 TL olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Eğilmez, “Bu bir zam değil, satın alma gücünün korunmasıdır” diyerek, asgari ücrette yapılacak düzenlemenin mevcut ekonomik koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.
2025 YILINA DAİR BEKLENTİLER
2025 yılına yönelik beklentilerini de paylaşan Eğilmez, yüksek enflasyonun kontrol altına alınmasının zor olacağını belirtti. Türkiye’nin maliye ve para politikalarının uyumsuz olduğunu ifade eden Eğilmez, kamu harcamalarının israf boyutuna ulaştığını ve bu durumun enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.
Dolar/TL kuru hakkında öngörülerde bulunmanın zorluğuna dikkat çeken Eğilmez, ekonomi politikasına bağlı olarak kurda dalgalanmalar yaşanabileceğini söyledi. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve işsizlikte olası bir artışın TL üzerinde baskı oluşturacağını belirten Eğilmez, 2025 yılında yapılacak yapısal reformların ekonomiyi dengelemede kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Eğilmez, “Beklentilerin olumsuzdan olumluya dönmesi gerekiyor. Bu, hem ekonomi hem de toplum için bir dönüm noktası olacaktır” ifadelerini kullandı.