Mahfi Eğilmez Nokta Atışı Yaptı! Asgari Ücret İçin Net Rakam Verdi

SON DÖRT AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak aylık yüzde 2,24, mevsim etkisinden arındırılmış olarak ise yüzde 2,93 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, son dört ayın en yüksek seviyesi oldu.