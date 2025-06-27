Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine gitmesinin kısa vadede mümkün olmadığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
CNBC-e ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Mahfi Eğilmez, kur ve petrol fiyatlarının mevcut seviyeleri nedeniyle enflasyonda kayda değer bir düşüş yaşanmadıkça para politikasında gevşemenin gündeme gelmeyeceğini ifade etti.
JEOPOLİTİK RİSKLERE PİYASALAR DAHA DİRENÇLİ
Son dönemde Orta Doğu'da artan gerilimlerin piyasalarda sınırlı etki yarattığına dikkat çeken Mahfi Eğilmez, "10-15 yıl önce Hürmüz Boğazı kapanacak denilseydi piyasalar büyük dalgalanma yaşardı. Şimdi ise bu tür krizlere alışıldı. Çünkü uzun sürmeyecekleri düşünülüyor," dedi. Eğilmez, bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımasının da sınırlı kaldığını ve etkisinin daha çok geçici akaryakıt fiyat artışlarıyla hissedildiğini vurguladı.
MERKEZ BANKASI’NDAN YIL SONU BEKLENTİSİ TALEBİ
Haziran ayında açıklanacak enflasyon rakamlarının belirleyici olacağını söyleyen Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın politika faizi konusunda manevra alanının daraldığını belirtti. "Kur ve petrol etkisiyle aylık enflasyonun yüzde 2,5’in altında kalması kolay değil. Bu da faiz indirimi ihtimalini zayıflatıyor" diyen Eğilmez, TCMB’nin yalnızca 12 ay sonrası için değil, aynı zamanda yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisini de kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi. Eğilmez'e göre bu adım, piyasalardaki belirsizliği azaltacaktır.
ABD EKONOMİSİNDE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR
ABD ekonomisine dair görüşlerini de aktaran Mahfi Eğilmez, büyümenin güçlü seyrettiğine ve çekirdek enflasyonun yüksek kaldığına işaret etti. Bu nedenle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin düşük olduğunu belirten Eğilmez, “Amerikan ekonomisi şu anda yüzde 2'nin üzerinde büyüyor. Böyle bir tabloda Fed’in faiz indirmesi için bir gerekçe yok. Resesyon yaşanmadıkça faiz indirimi söz konusu olmaz” ifadelerini kullandı.