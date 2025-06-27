Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak

ABD EKONOMİSİNDE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

ABD ekonomisine dair görüşlerini de aktaran Mahfi Eğilmez, büyümenin güçlü seyrettiğine ve çekirdek enflasyonun yüksek kaldığına işaret etti. Bu nedenle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin düşük olduğunu belirten Eğilmez, “Amerikan ekonomisi şu anda yüzde 2'nin üzerinde büyüyor. Böyle bir tabloda Fed’in faiz indirmesi için bir gerekçe yok. Resesyon yaşanmadıkça faiz indirimi söz konusu olmaz” ifadelerini kullandı.