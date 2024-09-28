Mahfi Eğilmez: Herkes Hazırlıklı Olsun

"NE DESEK BOŞ"

Bu farklı beklentilere dayanarak Eğilmez, OVP'nin 2025 yılı için hedeflediği yüzde 17,50 enflasyon oranına hiçbir kesimin inanmadığını ifade etti. Reel sektörün, fiyatları belirleyen en önemli grup olduğunu vurgulayan Eğilmez, onların beklentisi doğrultusunda enflasyonla mücadelede olumlu sonuç almanın zor olduğunu belirtti ve ekledi: “Ne desek boş: Kassandra Laneti etkisiyle olsa gerek karar vericiler bize inanmıyor.”