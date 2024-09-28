Mahfi Eğilmez: Herkes Hazırlıklı Olsun
Mahfi Eğilmez, son yazısında enflasyon beklentilerine ve bu beklentilerin ekonomik gidişat üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Eğilmez, “12 Ay Sonra Enflasyon Ne Olur?” başlıklı yazısında, beklentilerin enflasyonla mücadelede ne denli kritik olduğunu vurguladı.
Kaynak: MahfiEgilmez.com
Ünlü ekonomist, “Ekonomide gidişi belirleyen en önemli etkenlerden biri beklentilerdir. Beklentiler gerçekleşmelerin öncüsüdür” diyerek, beklentilerin genellikle gerçekleşmeleri şekillendirdiğini ifade etti. Özellikle özel sektör yöneticilerinin enflasyon artışına yönelik öngörülerinin, fiyat artışlarını hızlandırabileceğini belirtti.
HANGİ ENFLASYON BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞECEK?
Eğilmez, merkez bankalarının enflasyonla etkili mücadele edebilmesi için beklentileri yakından takip etmesi gerektiğini de vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen beklenti anketlerine atıfta bulunan Eğilmez, 2025 yılındaki enflasyon beklentilerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu belirtti. Piyasa katılımcıları, enflasyonun yüzde 27,49’a düşeceğini öngörürken, reel sektör temsilcileri mevcut enflasyon düzeyinin korunacağını tahmin ediyor. Hane halkları ise enflasyonun yüzde 71,56’ya yükseleceği beklentisinde.
"NE DESEK BOŞ"
Bu farklı beklentilere dayanarak Eğilmez, OVP'nin 2025 yılı için hedeflediği yüzde 17,50 enflasyon oranına hiçbir kesimin inanmadığını ifade etti. Reel sektörün, fiyatları belirleyen en önemli grup olduğunu vurgulayan Eğilmez, onların beklentisi doğrultusunda enflasyonla mücadelede olumlu sonuç almanın zor olduğunu belirtti ve ekledi: “Ne desek boş: Kassandra Laneti etkisiyle olsa gerek karar vericiler bize inanmıyor.”