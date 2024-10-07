Mahfi Eğilmez: Hazır Olun Çok Zor Olacak

Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendiren Eğilmez, şu görüşleri dile getirdi:

“Enflasyon yükselirken faizi artırmak yerine düşürdük. Bu durum, insanların tasarruf ederek enflasyonu kontrol edemeyeceklerini düşündürttü ve dolara, altına yönelmelerine sebep oldu. Tüketim mallarına yönelik talep ise geniş bir yelpazeye yayıldı.”

“Tüketim taleplerinin kısılmasıyla birlikte, üretilen malların satışı da düşüyor. Bu durum, üretimin azalmasına ve dolayısıyla ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açıyor. Böylece talep kaynaklı enflasyon düşerken, kur dalgalanmalarının maliyet kaynaklı enflasyon üzerindeki baskısı da azalıyor.”

Eğilmez, tüketim talebindeki düşüşün üretim üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve ithal girdi kullanımının da azaldığını kaydederek, “Yılın başında yüzde 4 açık vereceği öngörülen cari dengenin, artık yüzde 1,5 civarında bir açık vermesi bekleniyor” şeklinde bilgi verdi.