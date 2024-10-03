Mahfi Eğilmez: Hazır Olun, Ciddi Düşüş Olacak

'DÜŞÜŞ ÇOK ŞAŞIRTICI DEĞİL'

Programda dış ticaret açığına değinen Eğilmez, Türkiye’nin büyüme hızının düştüğünü ve talepte ciddi bir gerileme olduğunu aktarırken, “Haftada bir gün iskonto marketleri geziyorum. Hepsinin haftada bir günü var, o gün bir defaya mahsus ürünler gelir. Bunlar piyasaya göre nispeten ucuz olur. Bunlar geldiğinde biter. İki aydır bu mallar duruyor. Şarjlı dikey süpürgeler geldiği gün biterdi. Birkaç kişiye aldım. İki aydır üst üste koymuşlar duruyor, satılmıyor. Genel görünüm olarak talepte ciddi düşüş başladığını gösteriyor. Avrupa'da talepte düşüş var. İhracatımızda son ayda çıkan düşüş çok şaşırtıcı değil” dedi.

Eğilmez, sözlerinin devamında “Bu gidiş bize cari açığın oldukça düşeceğini gösteriyor. 15-16 milyar dolara kadar indik. Cari açık milli gelirin yüzde 1,5'inin altına iner. Enflasyonu tercih ettiğimiz için büyüme, ithalat düşüyor. Ama birkaç ay sonra enflasyondan vazgeçip 'ekonomiyi büyütelim'e dönersek cari açık tekrar artışa geçer” şeklinde konuştu.