Mahfi Eğilmez: Hazır Olun, Ciddi Düşüş Olacak
Ekonomist Mahfi Eğilmez, yatırımcıların güvenli limanı olan altındaki yükselişe dikkat çekti. Eğilmez, enflasyon beklentilerinin ise hala düzelmediğine dikkat çekerken önemli açıklamalara yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, ekonomideki son gelişmeleri CNBC-e’nin canlı yayınında "4'te Ekonomi" programında değerlendirdi. Eğilmez, global ve yerel ekonomik dinamikleri ele alırken, özellikle enflasyon, faiz oranları ve döviz kuru üzerindeki baskılara dikkat çekti.
Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri detaylandıran Eğilmez, dünya piyasalarındaki belirsizliklerin Türkiye'ye etkilerini analiz etti.
'ÇOK SERT ETKİLERİ OLABİLİR'
Ortadoğu'da yaşanan gerilime değinen Eğilmez,” Buradan bir savaş çıkar mı? ABD işin içine girerse Rusya, Çin işin içine girebilir mi? Bu tür ortamda insanlar kaçışa geçer. Normalde böyle koşullarda altın yükselir. Piyasalar şimdi bunlar geçer diye düşünüyor. Petrolde aynı durum var. Bu olay sürerse etki artar. Bizi etkiliyor, borsadan görüyoruz. Bu çapta olay 20 yıl önce olsaydı petrol 100 dolara giderdi. O boyuta gelmeyeceği düşünülüyor. Bu olay umarım tırmanarak yürümez. Bize de her açıdan etkisi var. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına kadar iş giderse çok sert etkileri olabilir” ifadelerine yer verdi.
'DÜŞÜŞ ÇOK ŞAŞIRTICI DEĞİL'
Programda dış ticaret açığına değinen Eğilmez, Türkiye’nin büyüme hızının düştüğünü ve talepte ciddi bir gerileme olduğunu aktarırken, “Haftada bir gün iskonto marketleri geziyorum. Hepsinin haftada bir günü var, o gün bir defaya mahsus ürünler gelir. Bunlar piyasaya göre nispeten ucuz olur. Bunlar geldiğinde biter. İki aydır bu mallar duruyor. Şarjlı dikey süpürgeler geldiği gün biterdi. Birkaç kişiye aldım. İki aydır üst üste koymuşlar duruyor, satılmıyor. Genel görünüm olarak talepte ciddi düşüş başladığını gösteriyor. Avrupa'da talepte düşüş var. İhracatımızda son ayda çıkan düşüş çok şaşırtıcı değil” dedi.
Eğilmez, sözlerinin devamında “Bu gidiş bize cari açığın oldukça düşeceğini gösteriyor. 15-16 milyar dolara kadar indik. Cari açık milli gelirin yüzde 1,5'inin altına iner. Enflasyonu tercih ettiğimiz için büyüme, ithalat düşüyor. Ama birkaç ay sonra enflasyondan vazgeçip 'ekonomiyi büyütelim'e dönersek cari açık tekrar artışa geçer” şeklinde konuştu.