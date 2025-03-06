Mahfi Eğilmez Çok Net Uyardı: Ciddi Artışlar Var
İktisatçı Mahfi Eğilmez, şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, baz etkisinin mayıs ayına kadar süreceğini belirtti. Eğilmez, "Enflasyon düşüyor diyerek erken sonuca varmamak gerek, asıl haziran ayını beklemeliyiz" dedi.
Kaynak: CNBC-e
Eğilmez, açıklamasında şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Enflasyon rakamları beklediğimden düşük geldi. Burada baz etkisinin belirleyici olduğunu görüyoruz. Mayıs ayına kadar bu etki sürecek ancak esas değerlendirmeyi haziran verileri açıklandıktan sonra yapmalıyız. Yılın son çeyreğinde yaşanacak gelişmeler, enflasyonun gerçek seyrini daha net gösterecek."
"EĞİTİM VE KONUTTA ARTIŞLAR DEVAM EDİYOR"
Bazı sektörlerde fiyat artışlarının sürdüğüne dikkat çeken Eğilmez, özellikle eğitim ve konut fiyatlarındaki yükselişe vurgu yaptı:
"Eğitimde ciddi fiyat artışları var. Yeni başlayan öğrencilerle eski öğrenciler arasında neredeyse iki katı fark oluştu. Konut fiyatlarında ise yeniden bir tırmanış görülüyor. Gıda fiyatlarının açıklanan enflasyona tam olarak yansıtıldığını düşünmüyorum. Bazı alanlarda tavan fiyat uygulamaları devreye alındı ancak bu tür müdahaleler uzun vadede piyasada dengesizlik yaratabilir."
"FAİZDE 2,5-3 PUANLIK İNDİRİM ALANI VAR"
Eğilmez, Türkiye'deki faiz ve enflasyon dengesine ilişkin değerlendirmesinde, faiz oranlarında bir miktar indirim yapılabileceğini belirtti:
"Yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesinde, politika faizi ise yüzde 45. Bizim gibi ülkelerde faiz ile enflasyon arasındaki farkı korumak önemli. Enflasyon 42 seviyelerine gerilerse, faiz ile arasında yaklaşık 3 puanlık bir fark oluşur ve bu durumda faizlerde 2,5-3 puanlık bir indirim alanı oluşabilir. Enflasyon düştükçe tahvil faizleri üzerinden yapılan ödemeleri azaltmak da mümkün olacaktır."
"DÖVİZ KURU ENFLASYONLA PARALEL OLMALI"
İhracatçıların döviz kurunda artış talebine ilişkin görüşlerini de paylaşan Eğilmez, şu değerlendirmede bulundu:
"Kur bir süre farklı modellerle baskılandı ve düşük tutuldu. Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH), TL cinsinden hesaplanıyor ve bunun dolar karşılığı bulunurken yılın ortalama kuruna bölünüyor. Bu yıl faiz artışı nedeniyle kur baskılanmış oldu, bu da GSYİH’yi dolar bazında olduğundan yüksek gösteriyor. Ancak enflasyon ne kadarsa, kurun da ona yakın seviyelerde olması gerekir. Ortalama kurun 37,5 civarında olması makul görünüyor."