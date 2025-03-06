Mahfi Eğilmez Çok Net Uyardı: Ciddi Artışlar Var

"DÖVİZ KURU ENFLASYONLA PARALEL OLMALI"

İhracatçıların döviz kurunda artış talebine ilişkin görüşlerini de paylaşan Eğilmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Kur bir süre farklı modellerle baskılandı ve düşük tutuldu. Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH), TL cinsinden hesaplanıyor ve bunun dolar karşılığı bulunurken yılın ortalama kuruna bölünüyor. Bu yıl faiz artışı nedeniyle kur baskılanmış oldu, bu da GSYİH’yi dolar bazında olduğundan yüksek gösteriyor. Ancak enflasyon ne kadarsa, kurun da ona yakın seviyelerde olması gerekir. Ortalama kurun 37,5 civarında olması makul görünüyor."