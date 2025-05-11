Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu
İktisatçı Mahfi Eğilmez, evrende uygarlık olasılığına rağmen iletişim kurulamamasını anlatan Fermi Paradoksu’nu, Türkiye’deki ekonomik sorunlara yönelik toplumsal sessizlikle ilişkilendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan hayat pahalılığına rağmen geniş toplum kesimlerinden güçlü bir tepki gelmediğine dikkat çeken Mahfi Eğilmez, satın alma gücünün erimesine ve hizmet fiyatlarının hızla yükselmesine rağmen sessizliğin hâkim olduğunu vurguladı.
ORTA SINIFIN ERİMESİ VE GELİR DAĞILIMINDAKİ BOZULMA ÖNE ÇIKTI
Mahfi Eğilmez, yüksek enflasyon, düşük büyüme ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin Türkiye ekonomisinin temel sorunları arasında yer aldığını belirtti.
Mahfi Eğilmez, Türkiye’de nüfusun farklı gelir gruplarına bölündüğünü ifade ederek, kişi başına gelir açısından toplumun büyük kesiminin düşük gelir seviyelerinde yoğunlaştığını söyledi. Özel okul ücretleri gibi hizmet bedellerinin Avrupa ortalamalarının üstüne çıkmasına rağmen buna karşılık gelen tepkilerin sınırlı olduğuna işaret etti.
EKONOMİDE BÜYÜK SESSİZLİK HAKİM
Mahfi Eğilmez, “Eskiden Türkiye’de gelirler düşüktü ama hayat daha ucuzdu. Bugün ise satın alma gücü ciddi şekilde azaldı” dedi. Döviz kuru etkisiyle kişi başına gelir rakamlarının yüksek göründüğünü ancak bunun yanıltıcı olduğunu belirten Mahfi Eğilmez, son yıllarda otomobil, kira ve gıda fiyatlarının Avrupa’nın üzerinde seyretmeye başladığını vurguladı. Buna karşın, artan maliyetlere yönelik toplumun büyük kısmının sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getirdi.
'HERKES FİYATLARA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR'
Mahfi Eğilmez, yazısında “Hayat pahalılaşmasına karşı en fazla itiraz kişi başına geliri Avrupa seviyesine yakın olan kesimden geliyor. Daha düşük gelir gruplarından ise güçlü bir ses çıkmıyor. Bu kesimlerin bir bölümü durumu kader olarak kabul ediyor, bir bölümü ise sınav olarak görüp kabulleniyor” ifadelerine yer verdi. Mahfi Eğilmez, bu toplumsal durumu 'büyük sessizlik' kavramıyla tanımladı.