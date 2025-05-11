Mahfi Eğilmez: Büyük Erime Oldu

'HERKES FİYATLARA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR'

Mahfi Eğilmez, yazısında “Hayat pahalılaşmasına karşı en fazla itiraz kişi başına geliri Avrupa seviyesine yakın olan kesimden geliyor. Daha düşük gelir gruplarından ise güçlü bir ses çıkmıyor. Bu kesimlerin bir bölümü durumu kader olarak kabul ediyor, bir bölümü ise sınav olarak görüp kabulleniyor” ifadelerine yer verdi. Mahfi Eğilmez, bu toplumsal durumu 'büyük sessizlik' kavramıyla tanımladı.