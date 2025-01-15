Mahfi Eğilmez: Büyük Düşüş Dedi, 3 Nedene Dikkat Çekti
Türkiye'nin 2024 yılı cari açığında kayda değer bir gerileme yaşandı. İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, cari açıkta yaşanan bu düşüşü değerlendirerek, 2024'ü bu açıdan "başarılı" bir yıl olarak nitelendirdi. Ancak Eğilmez, bu durumun 2025 yılında aynı şekilde devam etmesinin zorluğuna işaret etti.
Kaynak: mahfiegilmez.com
Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı "Cari Açık Sorunu Bitti mi?" başlıklı yazısında, Türkiye'nin Kasım 2023 - Kasım 2024 döneminde cari açığının 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 38,7 milyar dolardı.
3 NEDENİ AÇIKLADI
Eğilmez, cari açıktaki bu düşüşün arkasında üç temel faktör bulunduğunu vurguladı:
İhracat Artışı
İthalatta Gerileme
Turizm Gelirlerindeki Artış
Bu faktörlerin yanı sıra Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 9,6 milyar dolara ulaştığını, Türklerin yurtdışına yaptığı doğrudan yatırımların ise 5,8 milyar doları bulduğunu ifade etti.
YENİ YIL İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Dr. Eğilmez, cari açıkta yaşanan bu başarının, ihracat ve turizm gelirlerindeki artışın yanı sıra petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, altın ithalatının kısıtlanması ve büyümenin feda edilmesi gibi etkenlere dayandığını belirtti. Ancak bu faktörlerin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Eğilmez, 2025 yılı için temkinli olunması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:
"Sonuç olarak Türkiye 2024 yılını cari açığın düşürülmesi açısından başarılı geçirmiştir. Ne var ki bu başarı ihracatın ve turizm gelirlerinin artmasının yanı sıra büyümenin feda edilmesinin, petrol fiyatlarının önceki yıla göre artmaması hatta az da olsa düşük seyretmesinin ve altın ithalatının kısıtlanmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 2025 yılında cari açığın bu şekilde sürdürülmesi pek mümkün görünmüyor."