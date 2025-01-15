Mahfi Eğilmez: Büyük Düşüş Dedi, 3 Nedene Dikkat Çekti

"Sonuç olarak Türkiye 2024 yılını cari açığın düşürülmesi açısından başarılı geçirmiştir. Ne var ki bu başarı ihracatın ve turizm gelirlerinin artmasının yanı sıra büyümenin feda edilmesinin, petrol fiyatlarının önceki yıla göre artmaması hatta az da olsa düşük seyretmesinin ve altın ithalatının kısıtlanmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 2025 yılında cari açığın bu şekilde sürdürülmesi pek mümkün görünmüyor."