Mahfi Eğilmez: Büyük Çöküş Olur
Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Bir Ülke Niçin Çöker ve Çökmüş Bir Ülke Nasıl Kurtarılır?” başlıklı yazısında bu kez çarpıcı bir yöntem izleyerek sorularını yapay zekaya yöneltti. ChatGPT’den aldığı yanıtların, yıllardır savunduğu yapısal reform önerileriyle örtüştüğünü belirten Mahfi Eğilmez, çöküşün nedenlerini ve çözüm yollarını yapay zeka aracılığıyla gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zekaya yönelttiği “Bir ülke neden çöker?” sorusuna verilen yanıtlarda, ekonomik ve siyasi faktörlerin ağırlığı dikkat çekti. Yanıtlara göre; kötü ekonomik yönetim, aşırı borçlanma, yüksek enflasyon, bütçe açıkları ve yolsuzluk gibi nedenler ülkeleri çöküşe sürükleyebiliyor. Ayrıca siyasi istikrarsızlık, yargı bağımsızlığının zayıflaması, temel kurumların işlevsizleşmesi ve uzun süren savaşlar da bu süreci hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.
KURTULUŞUN ANAHTARI: YAPISAL REFORMLAR
Yapay zekanın “Çökmüş bir ülke nasıl kurtulur?” sorusuna verdiği yanıtlar, yapısal reformların kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu. Yanıtlar; makroekonomik istikrarın sağlanması, borçların yeniden yapılandırılması, para ve maliye politikalarının disiplin altına alınması gibi adımları içeriyor. Bununla birlikte, hukuk devleti ilkesinin tesisi, bağımsız kurumların güçlendirilmesi, yolsuzlukla etkin mücadele, eğitim ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi gibi sosyal ve kurumsal reformlar da çözümün parçası olarak gösteriliyor.
TOPLUMSAL KATILIM VE ULUSLARARASI DESTEK ŞART
Reform sürecinin başarılı olabilmesi için uluslararası destek kadar halkın katılımı ve değişime olan inancı da büyük önem taşıyor. ChatGPT’nin önerdiği bu yol haritasında; IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla iş birliği yapılması, şeffaflık ve demokratik katılımın artırılması gibi başlıklar da yer aldı.
“YILLARDIR ANLATTIK, CHATGPT ANLADI”
Mahfi Eğilmez, yapay zekadan aldığı yanıtların kendi yıllardır savunduğu görüşlerle birebir örtüştüğünü vurgulayarak, "Yıllarca yapısal reformların önemini anlattık, kimse anlamadı diye üzülüyorduk. Şimdi ChatGPT’nin anlamış olmasıyla az da olsa teselli buluyoruz" ifadelerine yer verdi.