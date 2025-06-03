Mahfi Eğilmez: Büyük Çöküş Olur

TOPLUMSAL KATILIM VE ULUSLARARASI DESTEK ŞART

Reform sürecinin başarılı olabilmesi için uluslararası destek kadar halkın katılımı ve değişime olan inancı da büyük önem taşıyor. ChatGPT’nin önerdiği bu yol haritasında; IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla iş birliği yapılması, şeffaflık ve demokratik katılımın artırılması gibi başlıklar da yer aldı.