Mahfi Eğilmez: Anında Yükselecek

TEK GÜNLÜK BOYKOTUN EKONOMİYE ETKİSİ SINIRLI OLACAK

2 Nisan’da gerçekleştirilen ve CHP’nin destek verdiği tek günlük alışveriş boykotunun ekonomik etkilerini de değerlendiren Eğilmez, bu tür kısa vadeli protestoların ekonomiye kayda değer bir etkisinin olmayacağını söyledi. “Bir günlük boykotun büyük bir ekonomik sonuç doğurmasını beklemiyorum. İnsanlar alışverişlerini bir gün sonrasına erteyecektir. Bu, daha çok siyasi bir mesaj niteliğinde” ifadelerini kullandı.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Altın piyasasına ilişkin öngörülerini de paylaşan Eğilmez, küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdiğini belirtti. “Trump’ın yeniden gündeme getirdiği ticaret tarifeleri ve küresel riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor. Bu nedenle altın fiyatlarında yükselişin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum” dedi.