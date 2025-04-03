Mahfi Eğilmez: Anında Yükselecek
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: CNBC-e
CNBC-e’de katıldığı canlı yayında konuşan Mahfi Eğilmez, döviz kurundaki dalgalanmaların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını ifade etti. Son dönemde döviz kurunda yaşanan hareketliliğin 38 seviyelerinde dengelendiğini belirten Eğilmez, “Kur artışı frenlendi ve bu durum enflasyon üzerinde büyük bir baskı oluşturmayacak” dedi.
MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR
Merkez Bankası'nın politika faizinde bir değişiklik yapma olasılığının düşük olduğunu vurgulayan Eğilmez, faiz politikasında mevcut stratejinin devam edeceğini öngördü. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan enflasyon verileri hakkında da konuşan Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranının biraz daha düşük olabileceğini ifade etti.
TEK GÜNLÜK BOYKOTUN EKONOMİYE ETKİSİ SINIRLI OLACAK
2 Nisan’da gerçekleştirilen ve CHP’nin destek verdiği tek günlük alışveriş boykotunun ekonomik etkilerini de değerlendiren Eğilmez, bu tür kısa vadeli protestoların ekonomiye kayda değer bir etkisinin olmayacağını söyledi. “Bir günlük boykotun büyük bir ekonomik sonuç doğurmasını beklemiyorum. İnsanlar alışverişlerini bir gün sonrasına erteyecektir. Bu, daha çok siyasi bir mesaj niteliğinde” ifadelerini kullandı.
ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
Altın piyasasına ilişkin öngörülerini de paylaşan Eğilmez, küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdiğini belirtti. “Trump’ın yeniden gündeme getirdiği ticaret tarifeleri ve küresel riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor. Bu nedenle altın fiyatlarında yükselişin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
TÜRKİYE’NİN BORÇ SEVİYESİ YÖNETİLEBİLİR DÜZEYDE
Türkiye’nin dış borcunun 515,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Eğilmez, bu rakamın Türkiye için kritik bir risk oluşturmadığını ancak borç yükünün ekonomi açısından önemli bir faktör olduğunu ifade etti. Türkiye’nin mevcut ekonomik göstergeleri ışığında borç seviyesinin yönetilebilir düzeyde olduğunu belirten Eğilmez, Merkez Bankası’nın faiz kararında ani bir değişiklik yapmasını beklemediğini sözlerine ekledi.