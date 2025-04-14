Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
Küresel piyasalarda belirsizlikler artarken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelimi hız kazandı. Özellikle 2025’in ilk çeyreğinde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu. Ons altın yılın başında 2.606 dolar seviyesindeyken, nisan ortasına gelindiğinde 3.237 doları test etti. Türkiye’de ise gram altın aynı dönemde yüzde 34 oranında artarak 2.960 TL’den 3.960 TL’ye yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, altın piyasasındaki bu sert yükselişi kaleme aldığı son blog yazısında ele aldı. Eğilmez, yalnızca resmi verilere bakmanın yanıltıcı olabileceğini vurgularken, gram altında görülen ekstra artışın nedenlerini irdeledi. Türk Lirası’nın dolar karşısında yılın ilk aylarında yüzde 7,5 oranında değer kaybettiğine işaret eden Eğilmez, bu durumun da altın fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti.
YERLİ YATIRIMCI DAHA YÜKSEK GETİRİ ELDE ETTİ
Altın yatırımcısının küresel ölçekte kazanç sağladığını dile getiren Eğilmez, Türk yatırımcının ise döviz kurundaki hareketten dolayı daha yüksek getiri elde ettiğini ifade etti. Eğilmez’e göre, Türk altın yatırımcısı yalnızca altındaki değer artışından değil, aynı zamanda Türk Lirası’ndaki değer kaybından da kazanç sağladı. Bu iki etken birleştiğinde, Amerikalı yatırımcıya kıyasla yaklaşık 10 puan daha fazla kazanç elde edildiği belirtildi.
BELİRSİZLİK VE TALEP BİRLİKTE ARTIYOR
Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında temel olarak belirsizliklerin yattığını belirten Eğilmez, riskli ekonomik ortamların altına olan talebi doğrudan etkilediğini ifade etti. 2025 yılına girilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle ilgili aldığı kararların küresel belirsizliği tetiklediğini belirten Eğilmez, bu durumun altına olan yönelimi daha da artırdığını vurguladı.
ALTIN İTHALATINA KISITLAMA VE KAÇAK GİRİŞ İDDİASI
Türkiye’de altın talebinin resmi verilere göre önceki yıllara göre aynı hızda artmadığını söyleyen Eğilmez, bunun yanıltıcı bir tablo oluşturduğunu belirtti. 2023 yılının Ağustos ayından bu yana uygulanan kota nedeniyle Türkiye’nin resmi altın ithalatı sınırlandırılmış durumda. Ancak Eğilmez, ödemeler dengesinde yer alan net hata ve noksan kalemi verilerinin Türkiye’ye kaçak yollarla altın girişine işaret ettiğini ve bu altınların bedelinin de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığını öne sürdü.
TALEP DÜŞER Mİ, DEVAM EDER Mİ?
ABD’nin tarifelere geçici olarak 90 gün ara vermesi ve bazı ürünleri kapsam dışı bırakması, küresel altın talebinde dengelenme beklentisi yarattı. Ancak Türkiye için aynı durumun geçerli olmadığını dile getiren Mahfi Eğilmez, ülkede siyasal ve ekonomik ortamda henüz bir yumuşama yaşanmadığını belirtti. Bu nedenle Türkiye’de altın talebinde kısa vadede belirgin bir düşüş beklenmediğini ifade etti.