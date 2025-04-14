Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak

TALEP DÜŞER Mİ, DEVAM EDER Mİ?

ABD’nin tarifelere geçici olarak 90 gün ara vermesi ve bazı ürünleri kapsam dışı bırakması, küresel altın talebinde dengelenme beklentisi yarattı. Ancak Türkiye için aynı durumun geçerli olmadığını dile getiren Mahfi Eğilmez, ülkede siyasal ve ekonomik ortamda henüz bir yumuşama yaşanmadığını belirtti. Bu nedenle Türkiye’de altın talebinde kısa vadede belirgin bir düşüş beklenmediğini ifade etti.