Mahfi Eğilmez Açıkladı: Faizler Meğer Bu Yüzden Yüksek
Ekonomist ve eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, piyasadaki faiz oranlarının neden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı politika faizinin üzerinde seyrettiğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez, bankaların Merkez Bankası’ndan sağladığı fonların ortalama maliyetine işaret ederek faiz farkının nedenini açıkladı.
FONLAMA MALİYETİ POLİTİKA FAİZİNİ AŞIYOR
Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, TCMB'nin haftalık repo ihaleleriyle sağladığı yüzde 46 oranındaki kredilerin önceki dönemde uygulanan gecelik yüzde 46 faiz oranına göre daha düşük maliyetli olduğunu belirtti. Ancak Merkez Bankası’nın yalnızca haftalık fonlama yapmadığını vurgulayan Eğilmez, gecelik kredi ve geç likidite penceresi gibi daha pahalı alternatif fonlama yöntemlerinin de devrede olduğunu ifade etti.
ORTALAMA MALİYET YÜZDE 48 SEVİYESİNDE
TCMB’nin farklı yollarla sağladığı bu fonlama seçeneklerinin ağırlıklı ortalama maliyeti artırdığını belirten Mahfi Eğilmez, bankaların Merkez Bankası’ndan sağladığı kaynakların ortalama maliyetinin şu anda yaklaşık yüzde 48 düzeyinde olduğunu açıkladı.
PİYASA FAİZLERİ BU NEDENLE YÜKSELİYOR
Mahfi Eğilmez’in değerlendirmelerine göre, politika faizi yüzde 46 olarak belirlenmiş olsa da bankalar, daha yüksek faizli kaynaklardan da fon kullandıkları için kredi maliyetleri artıyor. Bu durum, piyasadaki faiz oranlarının Merkez Bankası’nın açıkladığı politika faizinden neden daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.