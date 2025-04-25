Mahfi Eğilmez Açıkladı: Faizler Meğer Bu Yüzden Yüksek

FONLAMA MALİYETİ POLİTİKA FAİZİNİ AŞIYOR

Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, TCMB'nin haftalık repo ihaleleriyle sağladığı yüzde 46 oranındaki kredilerin önceki dönemde uygulanan gecelik yüzde 46 faiz oranına göre daha düşük maliyetli olduğunu belirtti. Ancak Merkez Bankası’nın yalnızca haftalık fonlama yapmadığını vurgulayan Eğilmez, gecelik kredi ve geç likidite penceresi gibi daha pahalı alternatif fonlama yöntemlerinin de devrede olduğunu ifade etti.