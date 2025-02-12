Madeni Paralara ‘İsraf’ Ayarı: Üretimi Resmen Durdurulacak!
ABD Başkanı Donald Trump, kamu harcamalarını azaltmaya yönelik yeni bir adım atarak 1 cent (peni) üretiminin durdurulması talimatını verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada, peni üretiminin maliyetinin yüksek olması nedeniyle gereksiz bir israf oluşturduğunu belirtti.
“BİZE 2 SENTTEN FAZLAYA MAL OLUYOR”
Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e peni basımını durdurma talimatı verdiğini açıklarken, kararının ardında maliyet gerekçesi olduğunu vurguladı.
“Amerika Birleşik Devletleri, yıllardır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor. Bu çok büyük bir israf. Her seferinde bir ‘peni’ bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım” ifadelerini kullandı.
PENİ NEDEN ARTIK BASILMAYACAK?
ABD'de madeni para üretim maliyetleri, kullanılan materyaller ve işçilik nedeniyle zamanla yükseldi. Özellikle peni üretimi, değerinden daha pahalıya mal olması sebebiyle uzun süredir tartışma konusu haline gelmişti.