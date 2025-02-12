Madeni Paralara ‘İsraf’ Ayarı: Üretimi Resmen Durdurulacak!

“BİZE 2 SENTTEN FAZLAYA MAL OLUYOR”

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e peni basımını durdurma talimatı verdiğini açıklarken, kararının ardında maliyet gerekçesi olduğunu vurguladı.

“Amerika Birleşik Devletleri, yıllardır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor. Bu çok büyük bir israf. Her seferinde bir ‘peni’ bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım” ifadelerini kullandı.