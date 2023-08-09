Maaşlarla ilgili dikkat çeken detay: Asgari ücretli ve dar gelirliye kötü haber!

Sözcü'de yer alan habere göre; toplantının açılışında konuşan Hizmet-İş ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, tarihi direnişin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 49'uncu yıl kutlamaları kapsamında yavru vatana destek vermek için toplantıyı KKTC'de yaptıklarını söyledi.