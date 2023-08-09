Maaşlarla ilgili dikkat çeken detay: Asgari ücretli ve dar gelirliye kötü haber!
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, yüksek enflasyon nedeniyle dar gelirlilerden zenginlere doğru büyük bir sermaye transferi yaşandığını belirtti.
Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı KKTC'nin Gazimoğusa kentinde yapıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre; toplantının açılışında konuşan Hizmet-İş ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, tarihi direnişin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 49'uncu yıl kutlamaları kapsamında yavru vatana destek vermek için toplantıyı KKTC'de yaptıklarını söyledi.
Tatilini yurt dışında geçirmek isteyen bütün vatandaşlara da KKTC'yi öneren Arslan, KKTC'nin uluslararası düzeyde tanınması için daha fazla çalışmak gerektiğini söyledi.
ZAMLARA DİKKAT ÇEKTİ
Konuşmasında zamlara dikkat çeken Arslan, temmuzda enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdığını belirtirken, “Enflasyon ücretlilerin milli gelirden aldığı payı azaltır, sermayenin payını yükselttir. Enflasyon yoksuldan zengine doğru gelir transferi yapar. Temmuz zammı aldığımız zammı aldı götürdü” dedi.