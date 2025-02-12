Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan itibaren Paralar Yatırılacak

5434 Sayılı Kanun kapsamındaki yetim çocuklar ise sadece polis akademisi ile harp okulunda öğrenim görürken yetim aylığı alabiliyorlar. Kanun değişikliğiyle bu konudaki eşitsizlik de giderildi. Astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanlar, polis meslek eğitim merkezi öğrencileri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan 5434’e tabi kişilerin çocukları bundan böyle yetim aylığı alabilecekler.