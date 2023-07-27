Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız! İşte hesaplama tablosu

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre geçen yıl uygulamaya konulan yeni vergi sistemi dolayısıyla asgari ücrete yapılan artıştan ücret ve maaş geliri elde eden diğer çalışanlar da yararlanacak. Brüt ücreti 13.414 TL ve üzerinde olanlar hiç ücret zammı almasalar bile temmuz ayından itibaren net ücretleri artacak. Yıllık artış 3.630 TL'ye kadar çıkacak.