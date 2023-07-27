Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız! İşte hesaplama tablosu
Asgari ücrete yapılan artıştan ücret ve maaş geliri elde eden diğer çalışanlar da yararlanacak. Asgari ücret zammı net ücrete nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde...
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre geçen yıl uygulamaya konulan yeni vergi sistemi dolayısıyla asgari ücrete yapılan artıştan ücret ve maaş geliri elde eden diğer çalışanlar da yararlanacak. Brüt ücreti 13.414 TL ve üzerinde olanlar hiç ücret zammı almasalar bile temmuz ayından itibaren net ücretleri artacak. Yıllık artış 3.630 TL'ye kadar çıkacak.
Asgari ücret normalde bu yılın tamamında brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL olarak uygulanacaktı. Ancak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında ara zam yapıldı. Brüt asgari ücret 13.414,50 TL’ye, net asgari ücret de 11.402,32 TL’ye yükseltildi.
Asgari ücrete yapılan zam asgari ücretle çalışanların yanı sıra işçi ve memur olmak üzere diğer çalışanların eline geçen net ücretleri de etkiliyor. Bunun sebebi de geçen yıl ocak ayında yürürlüğe giren yeni vergi sistemi.
Uzun süredir uygulanmakta olan asgari geçim indirimi (AGİ) 2021 yılı aralık ayında sona erdi ve 2022 ocak ayından itibaren ücretlerin vergilendirilmesinde yeni sisteme geçildi. İşçi ve memur tüm çalışanların vergiye tabi kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edildi.