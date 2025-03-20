Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!
Yüksek binaların dış cephe temizliğini yapan vatandaş, aylık kazancının 150 bin lira altına inmediğini belirterek, “Herkese öneriyorum” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek binalar ve iş yerlerinin dış cephe temizliğinde görevli olan vatandaş, tam çalışıldığı takdirde 150 bin lira kazandıklarını belirtti. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.
EN AZ 150 BİN LİRA KAZANIYORLAR
Yüksek katlı bina temizliğinde görevli vatandaş, işin tehlikeli boyutuna karşın kazancının yüksek olduğunu söyledi. Vatandaş, "Tam çalışırsak 150 bin TL kazanıyoruz, tavsiye ederiz" diye konuştu.
"NE O İŞİ NE DE O PARAYI İSTERİM"
Halatlara bağlı olarak metrelerce yüksekte çalışan vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Çalışanın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullanıcılar ikiye bölündü. Tehlikesine vurgu yapan kullanıcılar, "Ne o işi ne de o parayı isterim" derken, kimisi de "Helali hoş olsun, bereketli olsun" dedi.