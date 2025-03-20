Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!

"NE O İŞİ NE DE O PARAYI İSTERİM"

Halatlara bağlı olarak metrelerce yüksekte çalışan vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Çalışanın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullanıcılar ikiye bölündü. Tehlikesine vurgu yapan kullanıcılar, "Ne o işi ne de o parayı isterim" derken, kimisi de "Helali hoş olsun, bereketli olsun" dedi.