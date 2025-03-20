Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!

Yüksek binaların dış cephe temizliğini yapan vatandaş, aylık kazancının 150 bin lira altına inmediğini belirterek, “Herkese öneriyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! - Resim: 1

Yüksek binalar ve iş yerlerinin dış cephe temizliğinde görevli olan vatandaş, tam çalışıldığı takdirde 150 bin lira kazandıklarını belirtti. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! - Resim: 2

EN AZ 150 BİN LİRA KAZANIYORLAR

Yüksek katlı bina temizliğinde görevli vatandaş, işin tehlikeli boyutuna karşın kazancının yüksek olduğunu söyledi. Vatandaş, "Tam çalışırsak 150 bin TL kazanıyoruz, tavsiye ederiz" diye konuştu.

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Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! - Resim: 3

"NE O İŞİ NE DE O PARAYI İSTERİM"

Halatlara bağlı olarak metrelerce yüksekte çalışan vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Çalışanın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullanıcılar ikiye bölündü. Tehlikesine vurgu yapan kullanıcılar, "Ne o işi ne de o parayı isterim" derken, kimisi de "Helali hoş olsun, bereketli olsun" dedi.

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